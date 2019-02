FOTO:Tri bolnišnice so obravnavane kot drugorazredne

Termin lokalna bolnišnica ne obstaja

Ljubljana – V splošnih bolnišnicah (SB) na Ptuju, v Brežicah in Trbovljah se ne strinjajo s strategijo razvoja intenzivne medicine, ki jih uvršča med lokalne bolnišnice. Pri tem ne gre le za ponesrečeno terminologijo brez pravne podlage v zakonu, s strategijo bolnišnicam grozi tudi znižanje standarda in sredstev. Stroka pa se zdaj razhaja še pri vprašanju, ali se je »rangiranje« sploh zgodilo.Predsednik zdravstvenega sveta dr. Franc Strle zatrjuje, da »od ustanovitve leta 2015 nikoli niso rangirali bolnišnic«, toda v prizadetih bolnišnicah so svoj »evidentni bodoči status«, ki jim ga prinaša strategija izpod peresa razširjenega strokovnega kolegija za intenzivno medicino (IM) na ministrstvu za zdravje, razumeli brez izjeme enako: »rangiranje« se je nedvomno zgodilo. Strategija na 13. strani deli oddelke IM glede na mrežo bolnišnic oziroma glede na raven oskrbe na univerzitetne in terciarne centre, na regionalne bolnišnice, pediatrične enote in lokalne bolnišnice. Zadnje bodo morale pacienta, ki potrebuje intenzivno zdravljenje, po novem sprejeti, ustrezno oskrbeti, in ga v 24 urah tudi transportirati, pri čemer ni jasno, kako in v katero bolnišnico. Poleg tega naj bi lokalne bolnišnice zdravnika zagotavljale le osem ur na dan, preostanek ur bi imele zagotovljeno pripravljenost.Politika je zaradi »razvrednotenja« statusa omenjenega bolnišničnega trojčka že zahtevala sklic nujne seje parlamentarnega odbora za zdravstvo in »krivdo« za razvrstitev regionalnih bolnišnic med »manjvredne« lokalne pa naprtila najvišjemu strokovnemu usklajevalnemu organu v zdravstvenem varstvu, ki obravnava in potrjuje strokovne predloge razširjenih strokovnih kolegijev – to je zdravstvenemu svetu. Pri tem od povsod prihajajo opozorila, da termin lokalna bolnišnica nima pravne podlage v veljavni zdravstveni zakonodaji. Direktorica SB Trbovlje Romana Martinčič pravi, da se javna mreža postavlja drugače: »Predpisa, ki bi kategoriziral bolnišnico za lokalno, ne poznam, strategija razvoja IM pa ni dokument, ki bi določal status bolnišnice. Lahko zgolj določa razvoj posamezne veje medicine.« Odbor je sejo sklical za 14. september. Ministrstvo je s pripombami s terena seznanjeno, saj ta v času obravnave ni varčeval s kritikami in pripombami.Anica Hribar, direktorica SB Brežice, kjer imajo samostojni oddelek za IM, nad strategijo zmajuje z glavo: »Do zdaj smo paciente na intenzivni medicini zdravili, po novem bi jih primerno oskrbeli in pošiljali na zdravljenje v druge bolnišnice.« Njihove dosedanje izkušnje s premeščanjem pacientov niso pozitivne. Ne privoli v do zdaj uveljavljeno pravilo v državi, da se odločitev vsili »od zgoraj«, izvajalci pa naj razmislijo, kako bodo vse te zamisli izvedli brez škode za bolnike.Oporekajo tudi v SB Trbovlje. Martinčičeva pravi, da predlagani model premeščanja pacientov v ustrezni terciarni center uporabljajo že zdaj: »Razlika je le, da bi morali po predlagani strategiji to narediti v 24 urah.« Če bolnišnica ima kader in opremo za intenzivnejše zdravljenje, pravi, da ni potrebe, da bi pacienta zgolj oskrbeli in premestili drugam. Neuradno iz manjših bolnišnic v druge intenzivne centre oziroma v domove ostarelih ali v negovalne bolnišnice prepeljejo tudi po tristo pacientov na leto.Brez predhodne razširitve zmogljivosti IM v drugih bolnišnicah pacientov iz SB Brežice ne bo mogoče v 24 urah premestiti v drugo bolnišnico, je prepričana Hribarjeva: »Brez natančnega načrta in predpisanega poteka premestitve bolnikov po diagnozah in stopnji nujnosti, ki jih mora napisati tisti organ, ki o delitvi dela med bolnišnicami odloča, spreminjanje ravni oskrbe pacientov ni mogoče.« Posavcem grozi, da bo njihovi bolnišnici, ki zdaj izvaja oskrbo prve, druge in tretje stopnje, ostala le najnižja. To hkrati pomeni precej slabšo kadrovsko zasedbo, kakršna je sedanja, in posledično tudi bistveno slabše financiranje. »Koliko bo to nižje, nismo računali, saj za nas sprememba, kakršna je predvidena, sploh ni opcija,« vztraja Hribarjeva.Tudi Anica Užmah, direktorica SB Ptuj, ne verjame, da bo ministrstvo »sporno« strategijo v sedanji dikciji uspelo uveljaviti. »Ne glede na status (lokalno ali regionalno) pa v SB Ptuj že zdaj občutimo razliko v financiranju med večjimi in manjšimi bolnišnicami. Naša plačana utež je precej nižja od povprečne cene uteži v državi.«Težnjam po reorganizaciji zdravstva smo v Sloveniji priča že vsaj tri desetletja. Hribarjeva pravi, da že od nastopa direktorske funkcije bolj ali manj odkrito dobiva sugestije o tem, da bi se morali združiti s katero drugo ustanovo ali specializirati: »Toda moj cilj je poleg kakovostne obravnave naših pacientov tudi ohranitev obsega storitev splošne bolnišnice, kar je minimum, ki ga moramo imeti zagotovljenega prebivalci Posavja. Sem zagovornik povezovanja, kar tudi počnem, nikakor pa združevanja, ki dolgoročno pomeni le izgubljanje vsebin, prihrankov pa ni.«