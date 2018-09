FOTO:Tri doline, eno doživetje

Stočili 70.000 litrov piva



Na fontani piv so doslej predstavili 33 piv iz 25 slovenskih pivovarn, ki pivo varijo s savinjskim hmeljem. V dveh letih – pozimi je fontana zaprta – so prodali 138.000 vrčkov, obiskalo pa jo je že 400.000 ljudi. Pivo za pokušino je bilo v vrčke natočeno 800.000-krat, stočili pa so ga nekaj več kot 70.000 litrov.

138.000

vrčkov za fontano piv so v Žalcu prodali v malo več kot dveh sezonah

Žalec – Pri fontani piv Zeleno zlato so predstavili novo, skupno ponudbo Savinjske in Šaleške doline ter Koroške regije. Turistični paket, ki bo stal le 38 evrov, bo obiskovalca napojil, nahranil, napolnil z zanimivimi doživetji in popeljal skozi Žalec in Velenje do vožnje s splavom po Dravi pri Muti.»Turisti so vse bolj zahtevni in v Žalcu jim znamo ustreči,« je rekel žalski župan Janko Kos in predstavil savinjski del zgodbe. Program Doživetje treh dolin najprej ponuja obisk Eko muzeja Hmeljarstva in pivovarstva Slovenije z zgodbo o hmelju ter spomin na slavnega žalskega pivovarja Simona Kukca, katerega pivo so pili celo v daljnih Egiptu in Indiji. Obisk se bo nadaljeval pri zdaj že slavni fontani piv Zeleno zlato s pokušino piv in značilnih jedi.Iz Žalca se bodo gostje odpeljali v najmlajše slovensko mesto Velenje in tam doživeli še ne tako oddaljene čase tovarištva med ljudmi. Vodička-pionirka jih bo popeljala skozi mestno središče in obudila spomine na otroštvo v času socializma, ogledali si bodo Velenjsko jezero in priljubljeno plažo. »V bližnji restavraciji pa jim bomo postregli z izdatno delavsko malico,« je dodala Adna Lainšček iz Zavoda za turizem Šaleške doline.Iz Velenja bo pot vodila na Koroško, natančneje h koroškim splavarjem na Muto, kjer bodo goste sprejeli s harmoniko, šilcem, rženim kruhom in soljo. Med plovbo na splavu jih bo zabaval splavar Miha, flosarske frajlice pa bodo postregle flosarski golaž z žganci in grumpi. Splavar Anton Gostenčnik, eden prvih domačih malih pivovarjev, ki je pivovarno oddal in stopil na flos, pa je povedal, da splavarji že 18 let na Koroškem sodelujejo z drugimi turističnimi ponudniki. Zato je sodelovanje z Žalčani in Velenjčani zanje dobrodošlo. Ali, kakor je komentiral Kos, ne samo tako, kakor v tem primeru treh dolin, v Sloveniji bi morali v turistične pakete povezati vso turistično ponudbo.Potem, ko so v začetku meseca v Žalcu izvedli premiero operete Hmeljska princesa, bosta v soboto tam še hmeljarski likof in 3. Savinjski oktoberfest.