Tri politične stranke pod pragom, a z denarjem iz proračuna

Proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank so se v iztekajočem vladnem mandatu z novelo zakona o političnih strankah podvojila.

V državni zbor se je, kot kaže, uspelo prebiti sedmim listam. Proračunska sredstva v prihodnjih štirih letih pa ne pripadajo le njim, ampak tudi trem strankam, ki sicer niso dosegle štiriodstotnega parlamentarnega praga, jim je pa glas namenilo več kot odstotek udeležencev volitev. To so, kot kaže po neuradnih delnih izidih, Prerod Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka in SNS. Proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank so se v iztekajočem vladnem mandatu z novelo zakona o političnih strankah podvojila z 2,5 milijona evrov leta 2023 na 5,5 milijona lani. Po novem se od leta 2024 denar deli tako, da so stranke, ki presežejo odstotek, v enakih zneskih upravičene do skupaj deset odstotkov proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank. Preostalih 90 ...