Tri seje, enak politični diskurz, pričakovani izidi

Državni zbor se ves teden pripravlja na jutrišnjo izredno sejo, na kateri bo potekalo glasovanje o razpisu treh posvetovalnih referendumov. Danes so pristojni odbori potrdili odloke o razpisu treh referendumov in spremembe oziroma dopolnitve zakona o javnih uslužbencih, s katerimi se ukinja uradniški svet.

Seja odbora za kulturo je trajala zgolj 20 minut in je bila prva izmed treh sej parlamentarnih odborov, ki so odločali o razpisu referenduma. Odbor za kulturo je odločal o referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. Čeprav je predsedujoča Alenka Jeraj (SDS) člane odbora za kulturo opozorila, da razpravljajo o datumu razpisa volilnih opravil ter datumu glasovanja, na pa o vsebini predloga za razpis posvetovalnega referenduma, je Sara Žibrat (Svoboda) kmalu omenila predlog novel zakona o RTV in zakona o medijih, ki jih je kulturno ministrstvo v sredo objavilo ter poslalo v medresorsko usklajevanje ter na službo vlade za zakonodajo.