Tri tedne za snovanje paviljona sproža konflikte

Medtem ko se pojavlja vse več kritik, da je koncept svetovnih razstav Expo ne le nesmiselno potraten, temveč tudi neučinkovit in zastarel, zanimanje držav za sodelovanje pa upada, ne gre dvomiti, da bo naslednji Expo, ki bo v Dubaju med oktobrom 2020 in aprilom 2021, še ena razkošna ekstravaganca. Na njem bo sodelovala tudi Slovenija, glede koncepta paviljona pa so se že pojavili konflikti.



Nekaj deset slovenskih arhitektov in arhitekturnih birojev se je že pritožilo glede javnega naročila ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za izdelavo idejne zasnove za nacionalni paviljon. Sporen je že rok, ki je res nenavadno kratek, saj je bilo javno naročilo objavljeno 23. januarja, arhitekti pa imajo za izdelavo projekta na voljo le tri tedne. To je še toliko bolj nerazumljivo, ker je že od leta 2013 jasno, da bo gostitelj svetovne razstave prihodnje leto Dubaj, sklep vlade o tem projektu pa datira v leto 2016.

Vrsta ostrih očitkov Arhitekte moti tudi dokazovanje točkovanje referenc ponudnika, saj to pomeni dodatno administrativno delo ter izločanje mlajših nadarjenih arhitektov, ki referenc na tem področju nimajo. Merila za ocenjevanje ponudb so po njihovem mnenju ohlapna, netransparentna, nestrokovna in celo žaljiva, točkovanje o kakovosti idejne zasnove pa predstavlja le približno polovico končne ocene projekta. Nesprejemljivo je tudi, da komisija za izbiro najustreznejše rešitve ni javno imenovana, saj bi to moral biti temelj za korektno in ustrezno vrednotenje prispelih rešitev, člani komisije pa bi prevzeli tudi odgovornost za dokončen izbor.

Arhitekti predlagajo, da se razpis nemudoma razveljavi ter se v najkrajšem možnem času razpiše nov javni arhitekturni natečaj. Tokrat z ustreznimi roki, znano strokovno žirijo in manj birokratskimi ovirami, in sicer v organizaciji Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. V nasprotnem primeru po mnenju arhitektov obstaja »možnost špekulacije, da je bil 'najboljši' ponudnik izbran že vnaprej in je tokratni javni razpis žalosten primer koruptivnih praks v Sloveniji«.

Minister pojasnjuje Gospodarski minister Zdravko Počivalšek očitke zavrača in pravi, da je nova vlada takoj po začetku mandata začela aktivnosti, roke pa so organizatorji na novo določili na konferenci v Dubaju konec novembra lani. Kar zadeva reference, želijo pridobiti »kompetentne projektante, saj oddaja ponudbe za takšno stavbo ne more biti prepuščena nekomu, ki ne izpolnjuje pogojev za pooblaščenega inženirja s področja arhitekture«. Kar zadeva merila in točkovanja, se ministru ta ne zdijo ohlapna, povabilo je zasnovano tako, da daje zelo veliko težo kriterijem, ki niso finančne narave, saj kar 60 odstotkov ocene predstavlja kakovost idejne rešitve, 20 odstotkov pa reference.

Komisija je po ministrovem mnenju kompetentna, saj so povabili predstavnike arhitektov, oblikovalcev, Slovenske turistične organizacije, urada za komuniciranje ter strokovnjake z izkušnjami iz vodenja slovenskega dela svetovnih razstav Expo. Žirija oziroma ocenjevalna komisija ni neznana, saj je bila imenovana s sklepom ministra – ta sklep res ni javen, je pa možen vpogled v poimensko sestavo strokovne komisije, če se bo »izkazalo za potrebno, pa bodo imena ocenjevalne komisije objavili na spletni strani ministrstva«.

Expo v Dubaju bo prva svetovna razstava na Bližnjem vzhodu, udeležbo potrdilo že 190 držav. Nekatere so tudi že predstavile osnutke svojih paviljonov, ti bodo umeščeni v ogromen kompleks, ki se bo razprostiral na kar 438 hektarih med Dubajem in prestolnico Združenih arabskih emiratov Abu Dhabijem. Pričakujejo okoli 25 milijonov obiskovalcev, ob kar šestih milijardah evrov, namenjenih za zgraditev infrastrukture, pa dolgoročno računajo na vsaj dvakrat povrnjen vložek.