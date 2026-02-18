Od Snapchata do pornografije: katere digitalne nevarnosti bo država omejila za mladostnike

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pričelo postopke priprave zakonskih podlag za omejitev uporabe družbenih omrežij za otroke in najstnike

Je treba omejiti tudi dostop do nekaterih platform, ki sicer niso družbena omrežja, lahko pa imajo podobno škodljive učinke? FOTO: Saeed Khan/AFP Vlada je ministrstvu za digitalno preobrazbo naložila pripravo predloga zakonskih podlag za uporabo družbenih omrežij in sorodnih storitev za mlajše od 15. leta starosti. Na prvem sestanku petih pristojnih ministrstev minuli teden so izmenjali vsebinske predloge za zmanjšanje sistemskih tveganj digitalnih platform za mladostnike. »Izhodiščno so pri tem pomembna tri vprašanja: kaj omejiti, komu omejiti in kako omejiti.« Ministrstvo za digitalno preobrazbo Vsebinske predloge ter strokovnjake za pripravo zakonodaje so ob ministrstvu za digitalno (MDP) preobrazbo prispevali še ministrstvo za zdravje, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ...