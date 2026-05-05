Tri življenjske poti, en cilj: varno in dostojno življenje

Zgodbe treh prebežnikov, ki so nov dom našli v Sloveniji.

V vse bolj kaotičnem svetu je za milijone ljudi beg pogosto edina možnost. Bežijo pred političnim preganjanjem, vojno, revščino, lakoto ali pred družbo, v kateri se ne počutijo doma. Za peščico izmed njih se pot konča v Sloveniji. Večina se tu ustavi po naključju, redki si našo državo izberejo za cilj svojega potovanja, ki je polno nevarnosti in grozljivih doživetij. Za tri izmed njih, ki so nam zaupali svojo zgodbo, se je potovanje, na katerem so iskali predvsem mir in svobodo, končalo srečno. Danes legalno živijo in delajo v Sloveniji, se učijo jezika in si ustvarjajo novo življenje. Mnogi te sreče nimajo. Osama Lahmaza, Alžirija: Sem me je pripeljala usoda Slovenija ni bila njegova končna destinacija, čeprav te v resnici niti ni imel. »Sem me je pripeljala usoda, če lahko rečemo, da ...