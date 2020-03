Tridesetdnevna prekinitev prometa med ZDA in celinsko Evropo

Boj s koronavirusom v zvezni državi Washington. Foto John Moore Afp

New York - V petek opolnoči bo za trideset dni prekinjen ves promet med ZDA in Evropo, je iz Ovalne pisarne napovedal ameriški predsednik. Poudaril je, da so sami že zgodaj prekinili vse prometne povezave s Kitajsko, Evropska unija pa ni sledila s podobnimi ukrepi in zato veliko število okužb prinašajo potniki iz Evrope. Prepoved ne bo veljala za Američane, ki bodo pravilno pregledani, in tudi ne za Združeno kraljestvo. Ameriška administracija opazuje tudi dogajanja na Kitajskem in v Južni Koreji in bo v skladu njihovim razvojem preučila že prej sprejete prepovedi.Trump je napovedal še druge ukrepe, med njimi obračun z dodatnimi stroški za zdravniške usluge, povezane s koronavirusom, z olajšanjem regulacij in dodatnimi sredstvi pa hočejo v rekordnem času omogočiti terapije proti morilskemu virusu. Zato je minuli teden podpisal zakonodajo o več kot osmih milijardah dolarjev za spopad s posledicemu koronavirusa, zdaj pa kongres prosi še petdeset milijard za pomoč gospodarstvu. Ugodna posojila naj bi pomagala podjetjem na ogroženih predelih, načrtujejo pa tudis tudi nižanje davka na izplačane plače in nekaterih socialnih prispevkov.Republikanski predsednik še naprej verjame, da je tveganje za večino prebivalstva nizko, a zdaj priznava, da so starejši in bolni zelo ogroženi. Priporočil je prepovedi obiskov v domovih za upokojence in pravilno umivanje rok, a tudi poudaril, da virus nima možnosti proti tako vzdržljivemu narodu, kot so Američani. Napovedal je mobilizacijo polne moči zvezne vlade in zasebnega sektorja za zaščito ameriškega ljudstva: »Amerika je najboljša na svetu, imamo najboljše znanstvenike, zdravnike, medicinske sestre in zdravstvene profesionalce!«Do sredinega večera so v ZDA zabeležili 1240 okuženih ljudi in 37 smrtnih primerov, potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija WHO razglasila pandemijo, pa so borzni indeksi spet zabeležili rekordne padce. Dow Jones je z dvajset odstotnim padcem v primerjavi z zadnjimi rekordnimi vrednostmi, doseženimi dvanajstega februarja, končal najdaljše obdobje rasti v zgodovini ZDA, ki se je začelo devetega marca 2009. Trump je poudaril, da ne gre za finančno krizo, ampak za »začasni trenutek v času«, ki ga bodo skupaj premagali kot narod in kot svet.Virus ne prizanaša nikomur: znani filmski igralec Tom Hanks je sporočil, da so testi njemu in soprogi Riti Wilson pokazali okuženost s koronavirusom. Nalezla naj bi se ga med snemanjem v Avstraliji, trpita pa za utrujenostjo, prehladom, vročino in razbolelostjo. 63-letni igralec je minuli teden na družabnih medijih posredoval selfie z občudovalcema na avstralski obali.