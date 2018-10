FOTO:Triglav ne bo več sam (V ŽIVO)

Prenos v živo na delo.si



Dogajanje na heliodromu v Mojstrani prenašamo v živo, prav tako bomo spremljali prihod helikopterja na vrh Triglava. Prenos zagotavlja Moj kanal.

Vojaki proti Triglavu že včeraj

Obnovljeni Aljažev stolp so okoli osme ure zjutraj pripeljali v Mojstrano. FOTO: Leon Vidic



Postavili nove temelje

Aljažev stolp so obnovili hitreje od pričakovanj. FOTO: Leon Vidic

Zaradi vzdrževalnih in restavratorskih posegov so Aljažev stolp 7. septembra pripeljali s Triglava v Mojstrano. FOTO: Leon Vidic

Slovenska vojska je imela veliko dela že s spustom, danes pa bo Aljažev stolp še vrnila na vrh Triglava. FOTO: Bruno Toic/arhiv Slovenske vojske

Triglav ne bo več sam, kajti danes bo na njem spet Aljažev stolp . Po temeljiti obnovi ga bodo s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali nazaj na najvišji vrh Slovenije.Naj spomnimo: po 123 letih so simbol slovenstva vzeli z vrha Triglava , saj je bilo treba opraviti strokovni pregled in opraviti obnovitvena dela, da bo lahko Aljažev stolp še dolgo stal na najvišji slovenski gori z 2864 metri. Pod drobnogled so ga vzeli strokovnjaki iz restavratorskega centra ZVKDS, Narodnega muzeja Slovenije in delavci jeseniškega podjetja Kov, obljubljajo pa, da so Aljažev stolp obnovili za prihodnjih sto let Stolp je na helidromu v Mojstrani (glej zemljevid) od 8. ure, obiskovalci pa imajo približno dve uri časa, da si ga ogledajo daleč od vrha Triglava. Okoli desete ure je predviden prvi polet helikopterja, ki bo na Triglav popeljal ekipo, okoli 10.30 pa še drugi polet, ki bo na vrh popeljal obnovljen Aljažev stolp. Na vrhu gore je že del ekipe Slovenske vojske, ki se je proti Triglavu odpravila včeraj.Zaradi specifične lokacije in zahtevnosti podviga se lahko urnik spremeni. Obenem bo vrnitev na Triglav tehnično zahtevnejša od spusta, saj bodo morali paziti, da ne bo niti najmanjših poškodb.Stolp tehta približno 300 kilogramov. Med prenovo so pod sedanjim napisom Aljažev stolp našli celo prvotni odtis izpred več kot 100 let; ohranjene so le črke »Al žev sto«. Prvotna ni niti streha, saj so jo zamenjali po drugi svetovni vojni, a so zato s sedanjo obnovo spet odprli oba niza okenc, potem ko je bil od leta 1967 samo eden.Obnovitvena dela so opravili tudi na vrhu Triglava, saj so postavili nove temelje za boljšo trdnost stolpa. Z vzdrževalni deli bodo nadaljevali, kajti Aljaževega stolpa se dotikajo vsi obiskovalci, nenehno pa je tudi na udaru vremenskih vplivov od dežja, snega in strel.Ker strela udari v drog z zastavico ob skoraj vsaki nevihti, bodo spet postavili strelovod, kasneje pa obnovili še preostalo – panoramo, spominsko ploščo in skrinjico z žigom, razmišljajo pa tudi o barometru, termometru in stolčkih znotraj stolpa. Lepša bo tudi okolica, saj okoli stolpa ne bo več zglajen beton, ampak kamniti grušč.