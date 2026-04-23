Triglavu in Breithornu letos sledi Camino

Gluhota, gibalna oviranost, slepota in druge oblike oviranosti niso ovira za vključevanje v pohodništvo. Gore niso meja, temveč so prostor povezanosti, sodelovanja in osebne rasti, že enajsto leto dokazujejo v odboru inPlaninec, ki deluje pri Planinski zvezi Slovenije (PZS). Po dveh vzponih na Triglav in več kot 4000 metrov visok Breithorn v letih 2024 in 2025 se bodo maja letos odpravili tudi na 260-kilometrsko pot Camino, od Porta do Santiaga na Portugalskem. Ob tem bodo tudi letos pripravili več kot 70 inkluzivnih pohodov Skupaj v hribe.

Inkluzijskim pohodom Skupaj v hribe se v toplejših mesecih pridružuje akcija Gibalno ovirani gore osvajajo (Gogo), ki bo letos že sedmič zapored združevala invalide, osebe z različnimi oviranostmi, prostovoljce in planince. Med prostovoljci so skavti, taborniki, člani Slovenske karitas, Nefiksa, Manipure, planinskih društev ter številni posamezniki. Ob letošnjem mednarodnem letu prostovoljstva za trajnostni razvoj v odboru inPlaninec namenjajo posebno pozornost vključevanju mladih, zlasti v okviru inkluzijskih pohodov, je povedal Jurček Nowakk.