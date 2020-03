FOTO:Logar: Stanje v svetu je vse slabše, zato je tudi vračanje Slovencev vse težje

Kacin: Strogost ukrepov je odvisna od odgovornosti ljudi

Gantar: Ostati moramo previdni

Tomaž Gantar: »Ukrepi so delno že pokazali rezultate. Krivulja obolelih je bolj položna.« FOTO: Blaž Samec/Delo



Logar: Kdor je v državah članicah EU, naj tam ostane

Anže Logar: »Ostanite tam, kjer ste.« FOTO: Leon Vidic/Delo



Vrtovec: Podjetja naj nadaljujejo z deli, a naj poskrbijo za zdravje

Jernej Vrtovec: »Zavedati se moramo, da bomo morali po koncu bolezni marsikaj spremeniti.« FOTO: Jure Eržen/Delo

Janša: Nikogar nismo pozabili

Vladna ekipa nadaljuje predstavitev mega protikoronskega paketa , ki je vreden tri milijarde evrov , zraven pa razlaga tudi številne druge spremembe.Zdravstveni ministerje sprva sporočil, da je potrjenih 26 novih okužb z virusom sars-cov-2, skupno potrjenih okužb pa je 756. Do danes so opravili 21.349 testiranj. Število umrlih ostaja enajst.Danes sicer novosti predstavljajo minister za zdravje, minister za zunanje zadeve, ministrica za pravosodjein minister za infrastrukturoNajprej je spregovoril. »Stanje je kritično predvsem v ZDA, še naprej pa je največ okuženih v Evropi. Svet je šele na začetku pandemije, prav tako je šele na začetku poti Slovenija,« je dejal. »Ukrepi se povsod po svetu krepijo. Strogost ukrepov pa je odvisna od odgovornosti ljudi, kako ukrepe upoštevajo. Hvala vsem, ki ravnajo odgovorno in da se to zavedanje širi.«»Ukrepi so strogi in posegajo v naše življenje, ampak tako moramo tako ravnati, da zajezimo bolezen in da ne ponavljamo napak drugih držav,« je rekel zdravstveni minister Gantar. »Ukrepi so delno že pokazali rezultate. Krivulja obolelih je bolj položna.«Kljub temu minister opozarja, da nas podatki ne smejo uspavati. »Ostati moramo previdni. Sam sem delno optimističen. Potrebni so še drugi ukrepi, glede na to, da se jih ne držimo vsi,« je pristavil.Na razpolago je prek petsto bolniških postelj za bolnike z boleznijo covid-19. »Imamo še nekaj rezerve. Posteljne zmogljivosti lahko še povečujemo,« je napovedal Gantar. »Ker nekatere ne nujne redne programe zmanjšujemo, je prostora še dovolj. V teh dneh prihaja dodatna oprema, tudi novi respiratorji.«V podobnem slogu je govoril tudi zunanji minister. »Razmere v svetu se ne izboljšujejo, zato države sprejemajo nove ukrepe, kar omejuje vrnitev državljanov domov. Kdor je v državah članicah EU, naj tam ostane. Posamezne linije se zapirajo,« je opozoril. »Zapiranju držav bomo prilagodili naše delo. Vrnitev, ki niso nujne, ne bomo izvajali.«Stanje se zaostruje tudi v Sloveniji. »V paketu zakonov je določilo, s katerim se podaljšuje vizum za tuje državljane v Sloveniji, da ne bo kdo smatral, da se mora na vrat na nos vrniti domov. Lahko ostane tu,« pravi Logar.V okviru repatriacije so doslej v Slovenijo z letali vrnili več kot 360 Slovenk in Slovencev, z avtobusi pa več kot 120. Kmalu bodo tudi velikonočni prazniki, zato Logar opozarja: »Ostanite tam, kjer ste.«Svoje področje je opisal minister za infrastrukturo. »Ukrepi so boleči, vendar nujni, če želimo učinkovito zajeziti širjenje koronavirusa. Razmislek pa namenjamo tudi razmeram po koncu epidemije,« je dejal. »Zavedati se moramo, da bomo morali po koncu bolezni marsikaj spremeniti.«»Zdaj vidimo, kako pomembna je digitalizacija, sodelovanje na osnovi zdravorazumske presoje brez odvečne administracije,« je nadaljeval. »Po pandemiji bosta naša držav in družba doživeli spremembe tudi na področju infrastrukture. Nujne bodo investicije v javni potniški promet.«Minister je napovedal, da bodo pohiteli z gradbenimi deli na cestah, ki so zdaj bolj prazne. »Podjetja naj nadaljujejo z deli, a naj poskrbijo za zdravje in zaščito delavcev. Občine naj poskrbijo, da gradbena dela ne izostanejo.«Ali vlada morda razmišlja o zapori avtocest in pomoč Darsa pri kontroli lokalnih cestah? »Ne, ne razmišljamo o tem. Treba je uporabljati zdravo kmečko pamet,« je zatrdil minister. »Gre za resno stvar in ne moremo zamahniti z roko, da se nečesa ne bomo držali.«V zakonskem predlogu, ki ga bo državni zbor po nujnem postopku obravnaval predvidoma v tem tednu, je precej novosti v primerjavi s prvim osnutkom. Predsednik vlade ​sicer pravi, da v prvem svežnju protikoronskih ukrepov niso na nikogar pozabili.