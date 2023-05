Večje število svetovalnih delavcev bo ostalo v šolah

Po tragediji na šoli v Beogradu in grožnjah v trboveljski osnovni šoli, ki jih policija še preiskuje, so se odzvali tudi slovenski pristojni ministri. Aktivnosti vlade za zagotavljanje varnega okolja v slovenskih šolah predstavljajo minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Felda je dejal, da ministrstvo ves čas sodeluje s pristojnimi za preprečevanje nasilja. Dodal je, da imamo predpisan in dobro delujoč protokol za preprečevanje nasilja oziroma kako se soočati z oblikami nasilja v šolah. Sodelujejo tudi z Zavodom RS za šolstvo, zaposlenim nudijo tudi izobraževanja na tem področju. Poudaril je, da je pomembno, da so povezani z drugimi institucijami, kot so centri za socialno delo.

Minister Felda je dejal, da jih ravnatelji opozarjajo, da imajo premalo pristojnosti. Dodal je, da bodo pripravili zakonodajne spremembe, ki bi te probleme pomagale reševati. Poudaril je, da so otroci po epidemiji tudi v stiski in napovedal, da bodo število svetovalnih delavcev šole ohranile tudi jeseni. Kot smo že poročali, so število svetovalnih delavcev namreč povečali na podlagi sklepa takratne ministrice Simone Kustec, sklep pa se izteče konec avgusta letos.

Osnovne in srednje šole pa tudi zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, šole s prilagojenim programom in dijaški domovi so že dobili okrožnico ministrstva za vzgojo in izobraževanje. »Na pobudo predsednika vlade dr. Roberta Goloba petek, 12. maj, posvečamo kulturi nenasilja in strpnosti,« je zapisal minister Darjo Felda v okrožnici.

Nadalje piše, naj šole tako v petek del pouka, vsaj dve šolski uri, namenijo različnim prilagojenim aktivnostim, usmerjenim v udejanjanje ničelne tolerance do nasilja in opolnomočenje učencev za preprečevanje nasilja in odzivanje v situacijah nasilja.

Minister Danijel Bešič Loredan je posebej izpostavil pomen duševnega zdravja in naslavljanja problemov duševnih stisk otrok in mladostnikov. Ob tem je opozoril tudi na pomanjkanje kliničnih psihologov, povedal je tudi, da se končno lotevajo tudi reševanja problematike psihoterapije, ki je pri nas povsem neregulirano. Zaključil je, da danes v tem trenutku potrebujemo pozitivno psihologijo, potencirati moramo strpnost. Tudi zato je petek namenjen tovrstni komunikaciji. Dodal je, da vsi dogodki kažejo, da moramo najti skupno odgovornost za duševno zdravje in najti medresorsko sodelovanje tudi na tem področju.

Minister Luka Mesec je dejal, da se na te dogodke ne smemo odzvati paranoično in iskati krivce. Pozval je tudi politike, da so spoštljivi in da te situacije ne izrabljajo za nabiranje političnih točk. Poudaril je, da mora biti komunikacija spoštljiva. Opozoril je še na problem družinske politike, prav družina je tista, kjer se nasilje običajno začne in potem širi v družbo naprej. Mesec je dejal, da izvajajo preventivne in kurativne programe. Izpostavil je družinske centre, kjer izvajajo različne oblike za podporo družinam. Ko se nasilje zgodi, imajo otroci na voljo SOS telefon, svetovalnice za žrtve nasilje ... Spomnil je tudi na centre za socialno delo, kjer nudijo številne storitve, tudi za preprečevanje nasilja.

Priznal je, da so v zadnjih letih centri za socialno delo postali preveč administrativno obremenjeni in so premalo na terenu. Dejal je, da gre reforma centrov za socialno delo prav v to smer, da socialni delavci pomagajo ljudem na terenu.