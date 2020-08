Trije novi avtomobili za pomoč na domu

»Želimo zagotoviti kakovostne socialne standarde za vse prebivalce v občini, zlasti pa za starejše, ki so še posebno ranljiva skupina,« pravi brežiški župan Ivan Molan.

Novi avtomobili priznanje delu socialnih oskrbovalk

V Posavju imajo okoli 400 uporabnikov pomoči na domu, to je starejših in invalidov, ki živijo doma. Obiskuje jih 45 oskrbovank, ki se po novem k njim vozijo v treh novih osebnih avtomobilih.

Foto arhiv občina Brežice

Tudi pokličejo lahko za različne oblike pomoči

Med epidemijo so uvedli telefon za pomoč starejšim, ti lahko na številko 051 20 10 10 pokličejo za različne oblike pomoči, na primer, da naročijo nakup hrane v trgovini ali da jim kaj prinesejo iz lekarne, prav tako dobijo informacije o storitvah, kot je brezplačen prevoz za starejše Sopotniki.

Brežice – Brežiški center za socialno delo je prejel tri nove osebne avtomobile, ki jih je občina kupila za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. »Pomoč na domu je pomembna dejavnost, saj je tako kot drugod po državi tudi v Brežicah in Posavju trend, da starejši ostanejo čim dlje v domači oskrbi,« pravi županAvtomobile v vrednosti 25.000 evrov je brežiška občina kupila, da bi izvajalkam pomoči na domu zagotovila večjo varnost in s tem prispevala k večji kakovosti te storitve. »Z nakupom vozil smo poskrbeli tudi za to, da je cena storitve za uporabnike ostala enaka lanski oziroma se je celo znižala za nekaj odstotkov, kar je ob stalni rasti življenjskih stroškov uspeh,« poudarja župan.V zadnjih dveh letih se je število uporabnikov pomoči na domu v brežiški občini povečalo za polovico. Občina je temu sledila z zagotavljanjem sredstev za to dejavnost in – kot zadnje – z nakupom avtomobilov. Doslej so izvajalke pomoči na domu uporabljale stara vozila, da bi nova kupil center za socialno delo, pa ni bilo možnosti., direktorica CSD Posavje, je ob nedavni predaji ključev poudarila, da so novi avtomobili priznanje pomembnemu delu izvajalk pomoči na domu, obenem pa gesta kaže na skrb občine za občane. Kot je še dejala, storitev socialne oskrbovalke izvajajo na domu, zato je pomembno, da imajo pri svojem delu ustrezna in varna službena vozila.Posavski center za socialno delo izvaja pomoč na domu za vse štiri posavske občine, Krško, Brežice, Sevnico in Kostanjevico na Krki, in oskrbujejo okoli 400 uporabnikov, predvsem starejših in invalidov. Zadnje skrbi okoli 45 izvajalk, od tega devet v brežiški občini. Tem se bo zaradi vsako leto večjih potreb po storitvi že septembra pridružila še deseta sodelavka.V brežiški občini pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka v povprečju potrebuje 80 uporabnikov na mesec, in sicer vsak dan, od ponedeljka do petka, ob sobotah pa imajo dežurstvo. Delo poteka od jutra do večera, nekaj uporabnikov obiščejo tudi trikrat na dan – nekateri namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo topel obrok.Leta 2018 je v občini Brežice pomoč na domu potrebovalo povprečno 63 občanov na mesec, v prvi polovici letošnjega leta se je njihovo število povečalo že na 84. Ekonomsko ceno storitve subvencionira občina v višini približno 63 odstotkov, to je 13,47 evra na uro, tako da je cena storitve za uporabnika letos 6,94 evra na uro. Za subvencioniranje te socialnovarstvene storitve je občina leta 2018 namenila dobrih 110.000 evrov, v letošnjem proračunu pa je za ta namen predvidenih 150.000 evrov.»Uvajamo še druge storitve socialne oskrbe,« pojasnjuje župan Molan. Med epidemijo so uvedli telefon za pomoč starejšim, ti lahko na številko 051 20 10 10 pokličejo za različne oblike pomoči, na primer, da naročijo nakup hrane v trgovini ali da jim kaj prinesejo iz lekarne, prav tako dobijo informacije o storitvah, kot je brezplačen prevoz za starejše Sopotniki. »Želimo zagotoviti kakovostne socialne standarde za vse prebivalce v občini, zlasti pa za starejše, ki so še posebno ranljiva skupina,« pravi brežiški župan.