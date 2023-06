Whatmough do nadaljnjega na dopustu, nadomešča ga Urbanija

Predsednik sveta Goran Forbici je za danes sklical drugo sejo, na kateri naj bi potrjevali razpis za novo upravo RTV Slovenija (RTVS) ter obravnavali podatke o gledanosti in poslušanosti programov, najverjetneje tudi posledično finančno stanje.

Na ponedeljkovi prvi seji so generalnemu vodstvu, ki lahko opravlja le tekoče posle, naložili, naj jim dnevno poroča o aktivnostih v zvezi s financami in kadrovskimi premiki ter tudi pojasni nekatere minule poteze. Poročila naj bi neuradno dobili, a bolj vprašljivo je sodelovanje na sejah. Andrej Grah Whatmough, v. d. generalnega direktorja, je do nadaljnjega na dopustu, na twitterju pa je včeraj zapisal, da so se svetniki – na prvi seji ga ni bilo – do zdaj namesto s prihodnostjo ukvarjali zgolj s preteklostjo in lovom na čarovnice. Pozval je k čimprejšnji pripravi programsko-produkcijskega in finančnega načrta za prihodnje leto ter ocenil, da zavod čim prej potrebuje novo upravo. V času njegove odsotnosti ima pooblastilo za vodenje Uroš Urbanija, v. d. direktorja TV Slovenija.

Forbici je v ponedeljek dejal, da bi po optimistični oceni novo upravo lahko dobili v mesecu oziroma mesecu in pol, saj naj bi v razpisu v želji po najboljših kandidatih po naših informacijah določili tritedenski rok za prijave predsednika in dveh članov, ki ju svet potrjuje na predlog predsednika. Delavskega direktorja pa zaposleni izvolijo na neposrednih volitvah.

Do takrat na čelu hiše na Kolodvorski verjetno ostaja sedanji vršilec dolžnosti. Če bodo svetniki dobivali zahtevane podatke in bo Grah Whatmough ostal na dopustu, se zakonita menjava zdi težko izvedljiva.