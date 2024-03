Trije za predsednika SD, 13 za podpredsedniška mesta in 5 za glavnega tajnika

Po pregledu oddanih soglasji je kandidacijska komisija SD tudi uradno ugotovila, da se bodo za naslednika Tanje Fajon na čelu SD potegovali trije kandidati, in sicer vodja poslancev Jani Prednik, evropski poslanec Milan Brglez in ajdovski župan Tadej Beočanin. Vsi so oddajo soglasij potrdili že včeraj.

Za dve podpredsedniški funkciji se potegujejo velenjska podžupanja Aleksandra Vasiljevič, pravosodna ministrica Andreja Katič, poslanki Bojana Muršič in Meira Hot, Elizabeta Koštric, Jerneja Kreuh ter Mirjana Ribič, za podpredsednika pa tolminski župan Alen Červ, poslanec Damijan Zrim, dolgoletni strokovni sodelavec Gorazd Prah, direktor krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic, predsednik podmladka Luka Goršek in evropski poslanec Matjaž Nemec. Skupno se voli torej štiri podpredsednike.

Največ nejasnosti pa je bilo glede tega, kdo bi lahko nadomestil glavnega tajnika Klemna Žiberta, ki je odstopil po tem, ko ga je nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan obtožila vpletanja v nakup sodne stavbe na Litijski. Ob tem pa so se zvrstila še vprašanja o njegovem premoženju in morebitnem obvodnem financiranju preko Inštituta 1. maj.

Kandidati, ki so podali soglasje, so: nekdanji kulturni minister in predsednik upravnega odbora Inštituta 1. maj Dejan Prešiček, Martin Rudnik, nekdanji šef Sove Sebastjan Selan, desna roka zadnjih dveh glavnih tajnikov in trenutno vodja kabineta pravosodne ministrice Živa Živković in Peter Bohinec, jeseniški župan, ki naj bi bil Prednikova izbira.

A ob različnih preigravanjih bi karte na samem kongresu, ki bo 13. aprila, lahko premešal tudi še kdo od do zdaj neevidentiranih, saj statut SD dopušča dopolnjevanje kandidatnih list še na kongresu s pisno podporo najmanj tretjine navzočih delegatov kongresa.