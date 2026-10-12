Pri ključnem vprašanju proti, strošek pa devet milijonov evrov

Visoko referendumsko udeležbo so tako vladna koalicija in vsi tisti, ki so volivce nagovarjali, naj obkrožijo za, kot opozicija, nevladne organizacije in drugi, ki so bili proti pri vseh štirih vprašanjih, označevali kot zelo pozitiven znak. Številni analitiki pa jo vidijo kot znak izrazite polarizacije družbe. Sprva je kazalo, da so bili nekoliko bolj prepričljivi argumenti vladne koalicije, a se je do konca štetja glasov pri dveh vprašanjih nagnila v korist nasprotnikov. Pri ključnem, torej zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi kaže na zavrnitev zakona, prav tako, da je število glasov proti višje pri ukinitvi RTV prispevka. Kar je mogoče trditi, je, da je bila udeležba na tem referendumskem četverčku najvišja v zadnjih desetih letih. Po zadnjih podatkih je presegla 54 ...