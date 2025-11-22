Trilateralni boj konservativcev in liberalcev z levico

Prihodnji petek se bo na Brdu pri Kranju na celodnevnem dogodku zbralo okoli 50 izbranih uglednih govorcev, ki bodo pod okriljem slovenske podružnice Trilateralne komisije, ki ji predseduje Franjo Bobinac, razpravljali o globalnih izzivih, geostrategiji, varnosti, konkurenčnosti na kapitalskih trgih ter drugih mehkejših temah. Letošnja konferenca, ki bo potekala štiri mesece pred parlamentarnimi volitvami, nosi naslov Dialog za prihodnost 2.0.

Kaj so torej vrednote in cilji Trilateralne komisije? »Od njenih začetkov pred več kot 50 leti je bistvo omejevanje demokracije, če ta ogroža stabilnost in akumulacijo kapitala,« odgovarja politolog in politični analitik z ljubljanske fakultete za družbene vede dr. Marko Hočevar.