Trmasti gobar Kacin koordinira državno proslavo od doma

Kranjski gorski reševalci, člani­ Gorske reševalne službe (GRS) Kranj, so imeli prejšnji teden kar dve intervenciji v Zgornji Besnici pri Kranju. V sredo so reševali gobarja, v petek še gobarko. Oba sta se poškodovala na strmih gozdnih terenih. Poškodovani gobar ni bil nihče drug kot Jelko Kacin, nekdanji minister za informiranje in pozneje za obrambo ter nekdanji poslanec in evroposlanec, zdaj pa predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve. Na zelo strmem terenu nad domačo vasjo je 70-letnemu strastnemu gobarju spodrsnilo in pri padcu se je hudo poškodoval. Iz GRS Kranj so sporočili, da so po pozivu iz klicnega centra z gasilci GARS Kranj takoj odhiteli na kraj nesreče, kjer so ga oskrbeli. »Ker bi bila vožnja nazaj po razbrazdani vlaki zanj vse prej kot ...