Trnova pot do sodobnih prostorov

V nadaljevanju preberite:

Ob Cesti v Mestni log oziroma na zemljišču Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani in Veterinarske postaje Ljubljana te dni brnijo gradbeni stroji. Številni mimoidoči so se spraševali, ali se na tem območju, tako kot v drugih predelih glavnega mesta, morda gradi nova stanovanjska soseska. Odgovor je ne. Podjetje Dema Plus je namreč začelo prvo fazo gradbeno-obrtniških del za gradnjo nove stavbe veterinarske fakultete. S pomočjo evropskega in državnega denarja bo tako po nekaj desetletjih prizadevanj končno zrasla sodobna fakulteta. Prostori, v katerih trenutno delujejo, so namreč zastareli in neustrezni za razvoj veterinarske znanosti in stroke pri nas.