Trnova pot vlade do priznanja Palestine

Vlada je dva dni za Španijo, Irsko in Norveško soglasno sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Postopek se seli v državni zbor, ki bo o priznanju odločal v torek. Izraelski zunanji minister poziva na predsednika SDS Janeza Janšo, da v državnem zboru ustavi priznanje.

Znano je, da je vlada Roberta Goloba postopke za priznanje sprožila že 9. maja, danes pa je sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu.

»Ta odločitev ima eno sporočilo, sporočilo obema stranema, da želimo čimprejšnjo in takojšnjo prekinitev spopadov ter da želimo čimprejšnjo, takojšnjo in brezpogojno izpustitev talcev,« je vladni sklep o priznanju Palestine pospremil predsednik vlade Robert Golob.

Na vprašanje Dela, ali je na vladni strani kaj obžalovanja, ker ji ni uspelo priznati Palestine skupaj s Španijo, Irsko in Norveško, ki so to storile le dva dni prej – bivši predsednik republike Danilo Türk meni, da bo odmevnost slovenskega priznanja v mednarodni skupnosti precej manjša –, je Golob dogovoril, da se Slovenija zavestno ni želela pridružiti omenjeni skupini držav, ker želi ostati pošten posrednik med propalestinskimi državami na eni strani in proizraelskimi državami na drugi.