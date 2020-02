FOTO:Pogovori se bodo nadaljevali prihodnji teden

Zdravko Počivalšek je dejal, da so bili pogovori konstruktivni. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Aleksandra Pivec, nova predsednica Desus. 11. kongres stranke Desus. Ljubljana, 18. januar 2020 Foto Leon Vidic/delo

Prvak SDSv popoldanskih urah sprejema predstavnike NSi, Desus in SMC. Tema srečanj je morebitno sodelovanje pri oblikovanju nove vladne koalicije.Janša je na pogovore povabil vse stranke, nekaj daljši od seznama strank, ki so se odzvale, je seznam tistih, ki so pogovore s SDS zavrnile . Na njem so LMŠ, SD, Levica, SAB in SNS.SMC se je pred današnjimi pogovori s SDS zavila v molk, tudi v ostalih strankah ne napovedujejo izjav s konkretnejšnimi končnimi odločitvami. V SMC so se odločili, da ne pred pogovori in ne po njih ne bodo dajali komentarjev , je napovedal vodja poslanske skupine. Predsednik SMCje ob odhodu s pogovora s prvakom SDS glede morebitnega oblikovanja nove vlade dejal le, da so se odzvali povabilu, pogovori so bili konstruktivni in jih bodo najverjetneje nadaljevali. Več ni razkril.Predsednik LMŠje danes sicer opozoril, »da si Počivalšek s pogajanji na drugi strani nekako zapravlja zaupanje na naši «. Počivalšek pa se je na Twitterju odzval na izjavo Šarca ter zapisal, da ima »Marjan Šarec še vedno možnost in čas, da svojo televizijsko povabilo dopolni tudi s konkretno ponudbo za sodelovanje. To bo najboljši način za utrjevanje zaupanja.«»Dogovor ni sklenjen, sestanek je bil bolj informativne narave, o tem ali obstaja pripravljenost ostaja za oblikovanje morebitne koalicije,« je po sestanku dejala predsednica stranke Desus. »Glede na to, da so imele nekatere stranke pogovor pred nami ter da jih imajo nekateri še za nami, se nismo seznanjali z vsebino drugih pogovorov. Seveda bomo počakali na zaključek dneva, v kolikor bo načelna pripravljenost s strani drugih strank, ki so večje in pomembnejše v tem okviru, pa se bomo potem odločali, ali bodo pogajanja in pogovori potekali naprej. V kolikor bodo potekali naprej, potem prehajamo na vsebinsko raven,« je še dejala Pivčeva ter pojasnila: »Če le ena od večjih strank, ki sodelujejo v pogovorih, ne bo za nadaljevanje, tudi z nami nima smisla nadaljevati.«»Načelna pripravljenost se je izkazala že s tem, da smo na ta pogovor prišli,« je po zaključenih pogovorih dejala Pivčeva ter poudarila, da so za Desus še vedno prioriteta volitve. O morebitnih nadaljnjih pogovorih jih bo obvestilo vodstvo stranke SDS.Predsednica Desusa je sinoči prejela pismo z neprimerno vsebino , ki je vsebovalo grožnje v primeru pogovorov o sodelovanju s SDS. Pivčeva je po današnjem pogovoru z Janšo dejala le, da verjame v ideološka razhajanja med posameznimi strankami, vendar moramo dopustiti vsaj možnost pogovora, če želimo iskati rešitve, ki bodo dobre za Slovenijo.Pogovori za morebitno oblikovanje nove koalicije se bodo nadaljevali prihodnji teden, so po današnjih pogovorih s SMC, DeSUS in NSi sporočili iz SDS. Drugih izjav v tej stranki ne nameravajo dati. V NSi po sestanku izjav niso dajali.​Od današnjih srečanj naj bi bilo odvisno, ali bomo državljani spomladi predčasno izpolnjevali volilne lističe ali pa bo prvak SDS svojo tretjo vlado oblikoval v tej sestavi državnega zbora. Če bo dobil trdno zagotovilo, da bo izvoljen za mandatarja 14. slovenske vlade, predčasnih volitev ne bo.Vodja poslanske skupine SDSje po torkovem srečanju s predsednikom, ki je v minulih dneh imel z vodji poslanskih skupin prvi krog pogovorov o postopkih po odstopu premiera Marjana Šarca, je za danes sicer napovedal objavo konkretnejših podatkov o odločitvi SDS glede korakov stranke v prihodnje Zaje dogajanje po njegovem odstopu pričakovano. Opozoril je, da si predsednik SMC Zdravko Počivalšek, ki mu je ponudil sodelovanje pred morebitnimi predčasnimi volitvami in se ravno danes sestaja s SDS, »s pogajanji na drugi strani nekako zapravlja zaupanje na naši strani«