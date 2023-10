Trojica še po zadnjo potrditev

Pred svet zavoda RTV Slovenija bodo danes stopili kandidati za direktorje TV Slovenija Ksenija Horvat, Radia Slovenija Mirko Štular in digitalnih vsebin Kaja Jakopič, ki jih do nastopa mandata loči le še soglasje večine svetnikov. Uprava je na ponovljenem razpisu trojico pričakovano – dolgoletna radijska novinarka in nekdanja urednica Darja Groznik je še pred glasovanjem odstopila – izbrala že pred dvema tednoma. O njihovih vizijah so svetniki z njimi že govorili, delo Štularja in Jakopičeve jim je že poznano, zato se zdi današnje glasovanje bolj ali manj formalizem.

Mirko Štular je namreč na čelu Radia Slovenija že od leta 2019, v svoji viziji pa je navedel tudi nekaj empiričnih podatkov, ki kažejo, da je mreža programov Radia Slovenija dnevni in tedenski doseg v zadnjih štirih letih povečala. Sam tako ocenjuje, da ima Radio Slovenija neprecenljiv kapital, zaupanje, ki ga morajo zadržati in še okrepiti na vseh programih. Največjega izziva pa ne vidi v programih, temveč zunaj njih, v digitalnem okolju, ki narekuje sodobnejšo multimedijsko avdioprodukcijo, drugačno distribucijo vsebin in nove poti do poslušalstva.

Digitalne vsebine tokrat skladno s spremenjenim zakonom RTV Slovenija prvič dobivajo direktorja oziroma direktorico, doslej so imele vodjo MMC – trenutno je to ponovno Kaja Jakopič. Za krepitev »digitala«, o katerem pravi, da ni prihodnost, ampak že sedanjost, pa navaja več smernic – od tesnejšega povezovanja vseh treh enot RTV, usmerjenosti v boljšo, enovito in hitro distribucijo RTV-vsebin v digitalnem svetu, večjega fokusa na uporabnikih, predvsem mladih, do nujnosti inovacij in razvoja – vključno z umetno inteligenco. »Raznovrstne in kakovostne vsebine našega javnega servisa morajo biti prilagojene vsem novim, spremenjenim navadam naših gledalcev, poslušalcev in bralcev, sicer bo naše občinstvo izginilo,« izpostavlja.

Morda najbolj težavno delo čaka kandidatko za direktorico TV Slovenija Ksenijo Horvat, dolgoletno televizijsko novinarko in urednico. Za njenimi predhodniki, sodeč po preteklih opozorilih sveta delavcev, ostajajo nekateri skrb vzbujajoči trendi gledanosti, kaotične razmere v dveh informativnih programih, sočasno pa bodo še posebej za produkcijsko najdražjo televizijo verjetno težava tudi omejene finance RTV Slovenija, saj zavod tri četrtine prihodkov dobi z RTV-prispevkom, ki je bil nazadnje usklajen leta 2012.

Kako se bo dela lotila, bo morda bolj znano danes, do zaključka redakcije nam svoje vizije namreč ni posredovala.