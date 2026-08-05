  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Slab mesec po izginotju prve s Tromostovja izginila še ena kamnita krogla

    Nazadnje so Tromostovje v celoti obnovil pred več kot tremi desetletji.
    Osrednji kamniti most Tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Osrednji kamniti most Tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    5. 8. 2026 | 12:59
    5. 8. 2026 | 13:08
    2:37
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Slab mesec po tem, ko je pristojne presenetilo izginotje kamnite krogle z ograje Tromostovja v Ljubljani, je z ograje sosednjega mostu izginila še ena, poroča spletni portal N1. Ob izginotju prve so na Mestni občini Ljubljana predpostavljali, da je šlo za vandalizem, tega niso izključili niti na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

    Na ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so ob izginotju prve krogle za Dnevnik potrdili, da so s poškodbo seznanjeni, in pojasnili, da odstranjeni del Plečnikovega Tromostovja niso odstranili v sklopu restavratorskih, konservatorskih ali drugih vzdrževalnih del.

    image_alt
    Kdo je uničil Plečnikovo mojstrovino

    ZVKDS je sicer junija letos Mestno občino Ljubljana že pozval k urgentni sanaciji poškodovanega dela ograje, predvsem zaradi zaščite odprtih površin pred nadaljnjim propadanjem. Pri tem so opozorili, da zgolj nadomestitev manjkajoče krogle ni ustrezna rešitev. Menijo, je treba pripraviti dokumentacijo za celovito obnovo Tromostovja, skupaj z infrastrukturnimi sistemi, ki potekajo pod mostom.

    Ob izginotju prve krogle so na Mestni občini Ljubljana predpostavljali, da je šlo za vandalizem, slednjega niso izključili niti na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. FOTO: Uroš Kokol/N1
    Ob izginotju prve krogle so na Mestni občini Ljubljana predpostavljali, da je šlo za vandalizem, slednjega niso izključili niti na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. FOTO: Uroš Kokol/N1

    Kot so še poudarili na ZVKDS, mora biti obnova izvedena skladno z načeli varstva kulturne dediščine, ki vključuje ohranjanje izvirnih elementov, prenovo pred zamenjavo, uporabo materialov, združljivih z izvirnimi, ter posege, ki bodo po možnosti reverzibilni.

    STA je na Mestno občino Ljubljana naslovila vprašanje, ali je znano, kaj se zgodilo s prvo kroglo in kako bodo ukrepali ob izginotju druge. Na odgovor še čakamo.

    Osrednji kamniti most Tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma z jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je Jože Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva mostova, namenjena pešcem. Od leta 2021 je Tromostovje v sklopu izbranih Plečnkovih del v Ljubljani vpisano na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.

    Nazadnje so Tromostovje v celoti obnovil pred več kot tremi desetletji.

    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    ZZZS je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Tea v ZDA

    Konzilij zdravnikov meni, da z zdravljenjem ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve slabšanja zdravstvenega stanja.
    4. 8. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolumna Nejca Grilca

    Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

    Kolumna Nejca Grilca: Na tridnevnem prazniku v Komendi je Tadej Pogačar pokazal, kako velik šampion je. Pomembno je le, da na kolesu ohrani nasmeh.
    Nejc Grilc 4. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Blejska koča

    Modras ugriznil dve osebi

    Po tem, ko je kača na območju Blejske koče že včeraj ugriznila eno osebo, sta jo danes na isti lokaciji skupili še dve.
    3. 8. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Barbara Plavec Brodnjak

    Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

    Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
    Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

    Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
    5. 8. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Delovno mesto kot zaveznik zdravja zaposlenih

    Polycom in Unichem z ergonomskimi prilagoditvami, izobraževanjem in preventivnimi programi ustvarjata varnejše delovno okolje.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Ko zdravje postane del delovnika: dobre prakse manjših ekip

    Dobre prakse promocije zdravja pri delu bi morale v podjetjih in zavodih postati del vsakodnevnega dela organizacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    CFA Challenge

    Zgodovinski uspeh: merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

    Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
    Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kulturna dediščinaLjubljanaMOLTromostovjeobnova

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vročinski val

    Kaj obleči v vročinskem valu?

    Tradicionalno priporočilo, da so svetla oblačila primernejša za visoke temperature kot temna, ne vzdrži vedno.
    Izabella Rajh 5. 8. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Infantino na vse tanjšem ledu

    Predsednik svetovne nogometne organizacije Fifa Gianni Infantino je po propadu projekta Fifa Forward Enterprise sklical sestanek vodstva v maroškem Rabatu.
    5. 8. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Elektrika

    Krška nuklearka bo zaradi vročine zmanjšala moč reaktorja

    Če se bodo trenutne hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bo Nek dodatno zniževal moč reaktorja.
    5. 8. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja

    20 milijonov evrov vreden posel: zakonca Južna izstopila iz Telekoma

    Na Ljubljanski borzi je bil sicer 24. julija sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem delnic Telekoma.
    5. 8. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za obrambo

    V javni razpravi pravila za pokop žrtev vojn in revolucije na Žalah

    V predlogu pravilnika je navedeno, da se prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev izvedeta strokovno, pietetno, varno in sledljivo, ob spoštovanju dostojanstva.
    5. 8. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Elektrika

    Krška nuklearka bo zaradi vročine zmanjšala moč reaktorja

    Če se bodo trenutne hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bo Nek dodatno zniževal moč reaktorja.
    5. 8. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja

    20 milijonov evrov vreden posel: zakonca Južna izstopila iz Telekoma

    Na Ljubljanski borzi je bil sicer 24. julija sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem delnic Telekoma.
    5. 8. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za obrambo

    V javni razpravi pravila za pokop žrtev vojn in revolucije na Žalah

    V predlogu pravilnika je navedeno, da se prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev izvedeta strokovno, pietetno, varno in sledljivo, ob spoštovanju dostojanstva.
    5. 8. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Prednaročila sprejemajo še dva dni

    Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOSTAVA

    Pošta Slovenije spreminja pravila igre

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    4. 8. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo