Trop volkov prestrašil italijanske pohodnike nad Bohinjem

Gorska reševalna služba Bohinj je na svojem facebook profilu sporočila, da so včeraj med drugim posredovali zaradi srečanja s tropom volkov. Trije mladi pohodniki iz Italije so si zamislili štiridnevni obisk Triglavskega pogorja in se nanj dobro pripravili.

Prvi dan so si kot cilj izbrali Vodnikov dom, do kamor so želeli s Planine Blato do Planine Laz, in sicer čez Lazovški in Mišeljski preval. Do slednjega niso prišli, saj se je za enim izmed ovinkov pred njimi pojavil trop volkov. Kot so zapisali reševalci, je takšno srečanje redek pojav, saj se volkovi človeka ponavadi izogibajo. Ko so zveri zagledale pohodnike, so zbežale.

Vendar pa si prestrašeni pohodniki niso upali nadaljevati poti, zato so na pomoč poklicali bohinjske reševalce. Kot so hudomušno navedli v objavi, so reševalci tuljenja volkov vajeni. Sredi noči so se vrnili nazaj na izhodišče in skupaj z nadobudnimi planinci poiskali najprimernejšo pot do njihovega drugega cilja.

Volk se bolj boji vas

Pri tem so iz Gorske reševalne službe Bohinj še dodali opozorilo za pohodnike: »Če na planinski poti ali kje drugje srečate volka, ostanite mirni, počasi se umaknite v smeri prihoda in govorite z normalnim tonom. Kljub neprijetni situaciji ni treba, da vas prav hudo skrbi, saj se volk načeloma bolj boji vas kot vi njega.«

Gorski reševalci pri nas imajo sicer to sezono spet veliko dela, saj je v gorah vse več pohodnikov, s tem pa tudi nesreč in reševanj. Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije so reševalci letos posredovali na 405 intervencijah (do 28. julija). V slovenskih gorah je letos do konca junija umrlo že 13 ljudi.

Leto 2025 je bilo po številu nesreč eno najhujših in najzahtevnejših v zadnjih letih. Gorski reševalci so opravili 658 intervencij, v gorah je umrlo 28 ljudi.