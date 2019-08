Trop volkov pri Pivki poklal del črede na ograjenem pašniku

Po interventnem zakonu je za odstrel predvidenih 11 volkov po posebnih postopkih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V vasi Jurišče nedaleč od Pivke so sinoči volkovi znova napadli drobnico. Trop volkov je poklal več kot deset ovac, ki so bile sicer na ograjenem pašniku in varovane s pastirskimi psi. V Sindikatu kmetov Slovenije poudarjajo, da Slovenija preprosto ne zdrži takšnega števila zveri, kot ga imamo zdaj.Napad se je zgodil na turistični kmetiji Pri Cunarju, ki ima po navedbah na spletni strani 120 ovac.iz Sindikata kmetov Slovenije je danes povedal, da so volkovi napadli na pašniku, ki je bil varovan z električnim pastirjem in tremi pastirskimi psi.Na pašniku se je paslo okoli 30 ovac in nekaj koz. »V eni noči so volkovi poklali 12 ovac, še okoli deset je ranjenih,« je povedal Peternelj. Kmet je sicer na varovanem pašniku zbral najboljše ovce, ki so bile breje, nekaj je bilo tudi kozličev. Volkovi so torej poklali boljši del njegove črede , številne ranjene živali pa bo treba še usmrtiti.Na vprašanje, kako lahko volkovi napadejo na varovanem pašniku, Peternelj poudarja, da volk pač išče hrano. »Na Juriščah je bilo na treh pašnikih to noč skupno 12 psov. A ko so začeli volkovi v okolici tuliti in klicati k napadu, so psi ušli s pašnikov. Ne gre za enega ali dva volka; tukaj je bilo od 15 do 20 volkov,« je opisal situacijo.»Slovenija ne zdrži takšnega števila zveri na svojem ozemlju,« je poudaril Peternelj, ki je opozoril na čedalje večje število podobnih napadov volkov in medvedov. Glede na raziskave bi lahko Slovenija imela okoli sto medvedov in dva tropa volkov, je pojasnil.»Preostalo ne more preživeti, ker nima hrane,« je dodal.Opozoril je, da ima narava preprosto določene omejitve, česar pa država oziroma nekatere organizacije nočejo upoštevati. Tako na državni ravni sploh ni določeno največje število zveri, ki bi jih bili sposobni prenesti slovenski gozdovi. V državi je po ocenah okoli sto volkov , težave z njimi se stopnjujejo, ker se v preteklosti po odločitvi upravnega sodišča niso izvajali njihovi odvzemi iz narave. Po interventnem zakonu je za odstrel predvidenih 11 volkov po posebnih postopkih, a doslej lovci na njegovih podlagi niso odstrelili še nobenega volka.