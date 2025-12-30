Trst bi žičnico, Koprčani imajo raje Stolp miru

V Kopru že nekaj dni razpravljajo o žičnici na Markovec, čeprav naj bi čez dober mesec podali vlogo za gradbeno dovoljenje, ki bi še letos omogočilo gradnjo stolpa in dvigala do tega naselja. Župan Aleš Bržan je prepričan, da bodo dvigalo vendarle začeli graditi v novem letu, v stranki Gibanje Svoboda pa so svojo pobudo o žičnici pojasnili kot željo po razpravi o boljši mobilnosti med spodnjim mestom in gosto poseljenem hribu.

»Oktobra smo na mestnem svetu podali predlog, da bi začeli razmišljati tudi o projektu kabinske žičnice ali druge podobne povezave med Koprom in višjimi predeli mesta, zato da bi vedeli, kako naprej. Nikakor ne oporekamo projektu dvigala, saj smo ga na mestnem svetu odločno podprli. Vemo pa, da bo po dograditvi dvigala treba premisliti tudi o povezavah z višjimi deli Markovca, morda tudi z izolsko bolnišnico in z naseljem na strani Dolinske ceste. Dvigalo bo segalo le do tretjine Markovca. Takšen projekt pa terja več let priprav,« je pojasnila koprska podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič iz stranke Gibanje Svoboda.

Dvigalo na Markovec si je pred več kot desetimi leti zamislil tedanji koprski župan Boris Popovič in šele prihodnje leto se bo morda res začel uresničevati. Pa tudi zamisel o kabinski žičnici ni čisto nova. Pred več kot 15 leti je še veliko bolj futuristično rešitev - žičnico z jajčki, ki bi dopolnjevala mestni promet in parkirne zagate v mestu - predlagal tedanji poslanec SD Luka Juri, vendar je zamisel tedaj zvenela preveč izstopajoče.