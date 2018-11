Trst ne bo prepustil besede novofašistom

Trst



Neevropske vrednote

Sol na rane Na družbenem omrežju se je oglasil tudi slovenski premier Marjan Šarec, ki je zapisal: Primorski del Slovenije je dolga leta trpel pod fašizmom. Napoved shoda skrajno desničarske organizacije v Trstu je sol na nikoli zaceljene rane primorskih Slovencev v matični domovini in zamejstvu. Fašizem je bil in je poosebljeno zlo, ki ne sme imeti podpore!

- Svobodna povojna Evropa bo v soboto zaskrbljena gledala v Trst, kjer italijanski fašisti iz pripravljajo shod ob 100. obletnici »zmage Italije v prvi svetovni vojni«. Odziv tržaške javnosti, združenj in slovenskih manjšinskih organizacij je bil dovolj srdit, da bo hkrati potekal še protifašistični shod.Že sama septembrska napoved shoda, ki ga organizira CasaPound, od leta 2012 celo politična stranka, čeprav italijanska zakonodaja fašistične politične izpeljanke prepoveduje, je sprožila oster odziv, vendar ga mestne oblasti niso prepovedale. Le provociranje nestrpnežev so nekoliko omejile, saj se njihov sprevod ne bo smel približati Rižarni, spomeniku bazoviškim junakom, in še posebej slovenskemu Narodnemu domu, ki so ga leta 1920 požgali prav fašisti.Izzivalci pričakujejo nekaj tisoč somišljenikov iz vse Italije, Trst pa so izbrali, ker da je to eno od mest, ki so se najbolj borila za italijanstvo. Da bodo izražali nestrpnost, sovraštvo in rasizem pred vrati Slovenije, tudi ni naključje, saj so se ob obletnici vključitve Italije v veliko vojno zbrali pred tremi leti v Gorici in odkrito pogledovali proti nekdanji Rapalski meji.Toda mesto fašistov ne bo opazovalo križem rok. Italijanski sindikati Cgil in Združenje partizanov Italije Anpi ter Združenje Antifašistični in antirasistični Trst so napovedali istočasno demonstracijo Osvobodimo se fašizmov in dobili veliko podporo ljudi, društev, organizacij in strank na obeh straneh meje. Društvo TIGR je za nameček pozvalo slovenskega predsednika Boruta Pahorja, naj opozori svojega italijanskega kolega, ki bo Trstu obiskal v nedeljo, o nevarnosti podžiganja sovraštva: »Od slovenske diplomacije pa pričakujemo, da preko svojih predstavnikov v Bruslju, Rimu in Trstu sporoči italijanskim oblastem in vsej demokratični javnosti v Evropi, da shod novofašistov v Trstu žali čustva in tradicije odporništva, s tem pa tudi zanika vsebino celotne demokratične ureditve povojne Evrope.«Zveza slovenskih kulturnih društev je vsa včlanjena društva pozvala, naj se udeležijo manifestacije, kjer prav tako pričakujejo vsaj pet tisoč ljudi. V Slovenski skupnosti so prepričani, da je protifašistični shod najboljši odgovor demokratičnega proevropskega Trsta. »Zato tudi Slovence pozivamo k čimbolj množični udeležbi,« pravi deželni tajnik Igor Gabrovec.Stranka Levica je slovenski vladi predlagala, naj Italiji pošlje protestno noto, v kateri naj izrazi nestrinjanje s toleriranjem shodov skrajne desničarske organizacije, ki poveličuje vojno, fašizem in rasizem ter posredno ali neposredno grozi v Italiji živečim Slovencem in drugim manjšinam: »Ob porastu neofašizma v naši neposredni soseščini in Evropi ne moremo shoda, ki promovira skrajno desna ksenofobna, fašistična in rasistična stališča ter iredentistične teritorialne težnje do Slovenije jemati kot demokratično izražanje mnenj.«Oglasili so se tudi v stranki SMC slovenskega zunanjega ministra, češ da je shod neofašistov dogodek, ki ga ne bi smelo biti: »Saj zagovarja neevropske vrednote in slavi ideologijo, ki je v prejšnjem stoletju privedla do zločinov in tragedij. Stota obletnica konca prve svetovne vojne naj bo poziv k miru, sožitju in sočutju, ne pa povod za ponovno poveličevanje srhljivih in nevarnih idej.«