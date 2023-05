Na CNN je Trump vztrajal, da so bile volitve 2020 prirejene v Bidnovo korist

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v sredo zvečer na javni tribuni televizije CNN v Manchestru v državi New Hampshire vztrajal pri lažeh o volitvah iz leta 2020, zmanjševal je pomen napada na kongres 6. januarja 2021 ter žalil politične in druge nasprotnike. Zavračal je tudi odgovor na vprašanje, ali si želi zmage Ukrajine ali Rusije.

Trump je vztrajal, da so bile volitve leta 2020 prirejene v Bidnovo korist, čeprav so državni in zvezni volilni uradniki, sodelavci njegove kampanje in Bele hiše ter več deset sodišč, vključno z republikanskimi sodniki, zagotovili, da ni nobenih dokazov, ki bi podprli takšne trditve.

Na položaju predsednika bi velik del napadalcev pomilostil

Prav tako ni pokazal nobenega kesanja zaradi napada njegovih privržencev na kongres, ampak je celo ozmerjal policista, ki je ubil eno od napadalk. Napovedal je, da bi na položaju predsednika velik del napadalcev pomilostil.

Trump je zavrnil tudi predlog, naj se opraviči svojemu nekdanjemu podpredsedniku Miku Penceu, ki je bil tarča napada, ker ni hotel razveljaviti izidov volitev. »Menim, da ni bil v nikakršni nevarnosti,« je dejal Trump in ponovil, da je bil pravzaprav Pence tisti, ki je bil kriv, ker ni razveljavil volitev.

Prav tako se v nastopu, ki ga povzema ameriška tiskovna agencija AP, ni želel zavezati, da bo sprejel izide naslednjih volitev, saj je dejal, da bo to storil le, če bo menil, da gre za poštene volitve.

Carrollovo je označil za noro

Odločitev newyorške porote, ki je v civilni tožbi ugotovila, da je leta 1996 spolno zlorabil kolumnistko E. Jean Carroll in jo obrekoval, je označil za lažno novico in vztrajal, da Carrollove sploh ne pozna. V isti sapi je povedal, da sta bila skupaj na fotografiji. Zmerjal jo je kot noro.

Trump se je na vso moč otepal jasnega odgovora glede pravice do splava, ker se zaveda, da prepoved med Američani ni toliko priljubljena kot med republikanci. Na vprašanje, ali bi podpisal zvezni zakon o prepovedi splava, je odgovoril, da bi se pogajal tako, da bi bili vsi zadovoljni. Vmes pa je ponavljal, da hočejo zagovorniki pravice do splava ubijati otroke v devetem mesecu nosečnosti.

Televizija CNN si je prislužila veliko kritik, da je Trumpu omogočila javni nastop brez nasprotnika. FOTO: Joseph Prezioso/AFP

O vojni: Ne razmišljam v smislu zmage ali poraza

Prav tako ni hotel povedati, ali si želi, da bi Ukrajina zmagala v vojni proti Rusiji. »Ne razmišljam v smislu zmage in poraza,« je odgovoril. Trdil je, da se z njim na položaju vojna sploh ne bi začela, zdaj pa bi jo sam rešil v enem samem dnevu. Prav tako ni želel povedati, ali meni, da je ruski predsednik Vladimir Putin vojni zločinec, kot mu očita Mednarodno kazensko sodišče.

Trump se je najbolj razhudil, ko mu je voditeljica razlagala, da po zakonu ne bi smel odnesti s seboj zaupnih dokumentov iz Bele hiše. Označil jo je za grdo osebo in vztrajal, da je imel pravico odnesti dokumente, ter brez dokazov ponavljal, da jih je odnesel tudi Barack Obama, Joe Biden pa da jih je nesel v Kitajsko četrt.

Glede vročega spora med kongresnimi republikanci in Belo hišo okrog dviga meje javnega dolga je Trump menil, da lahko ZDA zapadejo v plačilno nesposobnost zdaj ali pozneje, ker da bo to rešilo državo.

Biden: Američani, si res želite še štiri leta tega?

Biden se je na Trumpov nastop odzval na twitterju z vprašanjem Američanom, ali si res želijo še štiri leta tega.

Demokrati so se spraševali, ali bi moral človek, ki še naprej širi laži o svojem porazu na volitvah leta 2020, dobiti prostor na televiziji v času največje gledanosti. Republikanci pa so se spraševali, zakaj se pojavlja na televiziji, ki jo nenehno napada in ji povečuje gledanost.

Televizija CNN si je tudi sicer prislužila veliko kritik, da je Trumpu omogočila javni nastop brez nasprotnika, vendar pa mu voditeljica Kaitlan Collins ni pustila dihati in ga je nenehno soočala z dejstvi, kljub temu da je CNN dvorano napolnil s 400 njegovimi podporniki, vprašanja pa so mu postavljali le naklonjeni volivci. Trump jo je nekajkrat ozmerjal, da je slaba oseba.

Analitiki televizije CNN so kasneje ugotavljali, da je Trump kot vedno spet navdušil naklonjene republikanske volivce, vendar pa da se je slabo odrezal, kar zadeva ključne neodvisne volivce, brez katerih leta 2024 ne bo mogel znova osvojiti predsedniškega položaja.