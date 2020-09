V Sloveniji spet več kot sto novih okužb

Ključni poudarki V Sloveniji spet več kot sto okužb.

Trump napoveduje možnost začetka cepljenja.

8.50 V Sloveniji spet več kot sto okužb

8.10 Trump s Centrom za nadzor nalezljivih bolezni na nasprotnem bregu glede mask in cepiva

Donald Trump FOTO: Mandel Ngan/AFP

5.00 Začelo se je svetovno umetnostno tekmovanje o trdoživosti v času covida-19

4.30 Vlada tudi o novih ukrepih proti epidemiji in noveli zakona o kazenskem postopku

Včeraj do polnoči so v Sloveniji odkrili 103 nove okužbe, a vseh sredinih testov še niso preučili, zato bo uradna številka verjetno še višja.Ameriški predsednikin direktor Centra za nadzor nad boleznimista v sredo predstavila nasprotujoča si stališča tako glede mask kot cepiva proti covidu-19. Trump napoveduje možnost začetka cepljenja morebiti že za oktober, medtem ko Redfield splošne dostopnosti ne pričakuje pred sredino prihodnjega leta.Katarska Fundacija za izobraževanje, znanost in skupnostni razvoj (QF) ter Katarski muzeji so začeli svetovno umetnostno tekmovanje, ki se osredotoča na trdoživost med pandemijo covida-19. K sodelovanju so povabili umetnike, ki naj prek digitalnega tekmovanja in spletne razstave prikažejo človeško trdoživost v krizi. Kot poroča katarska tiskovna agencija QNA, QF in Katarski muzeji pobudo Neizrečene zgodbe trdoživosti (The Untold Stories of Resilience) ter razstavo organizirajo v okviru Leta kulture 2020 med Katarjem in Francijo (Qatar France 2020 Year of Culture). Razstavo bo gostil Pariški mirovni forum.Vlada bo na današnji seji obravnavala dodatne ukrepe za zajezitev epidemije in morda o nekaterih tudi že odločala. Na dnevnem redu je tudi predlog novele zakona o kazenskem postopku.