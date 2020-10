Trump v videu zatrdil, da se z Melanio dobro počutita

9.00 V Indiji covid-19 zahteval več kot 100.000 življenj

9.00 Med epidemijo nižja le plača za marec

9.00 Vlada sprejela spremembe glede mask v šolah

8.55 Vrata po koronski krizi ponovno odpira newyorški muzej Guggenheim

8.50 Trump v videu zatrdil, da se zelo dobro počuti

Covid-19 je v Indiji zahteval več kot 100.000 življenj, točneje 100.842, kažejo podatki ministrstva za zdravje. Indija je tako po ZDA in Braziliji tretja država na svetu po številu smrtnih žrtev covida-19. V državi so doslej potrdili 6,47 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom. Pričakovati je, da bo v prihodnjih tednih Indija po številu okužb prehitela ZDA, kjer so jih doslej potrdili 7,3 milijona, umrlo pa je skoraj 209.000 bolnikov. Število prebivalcev v Indiji, kjer živi 1,3 milijarde ljudi, je sicer štirikrat večje od ZDA. So pa v ZDA zabeležili še enkrat večje število mrtvih zaradi covida-19 kot v Indiji, kar vzbuja dvome v indijske uradne podatke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Virologje za AFP dejal, da ne vedo, kako zanesljivi so podatki o smrtih v Indiji, saj država nima nadzornega sistema javnega zdravstva, ki bi v realnem času beležil bolezni in smrti.V Sloveniji je bila v primerjavi s povprečno plačo za februar, zadnjo pred razglasitvijo epidemije covida-19, nižja le povprečna plača za marec, medtem ko so bile povprečne plače za april, maj in junij višje. Povprečna mesečna bruto plača se je v tem obdobju najbolj znižala v dejavnosti gostinstvo, je ugotovil statistični urad.Kot zadnja od velikih newyorških razstavnih hiš bo danes po skoraj sedemmesečnem premoru svoja vrata za obiskovalce odprl muzej Guggenheim. Ob ponovnem odprtju bo muzej v Centralnem parku na Manhattnu med drugim prikazal razstavo abstraktnih ekspresionističnih del in mural ameriškega umetnika iz prve polovice 20. stoletja Jacksona Pollocka.Ameriški predsednikje v petek, preden so ga odpeljali na zdravljenje covida-19 v vojaško bolnišnico Walter Reed v Marylandu , posnel video, v katerem trdi, da se skupaj s prvo damozelo dobro počuti. Nenavadno bled Trump se je zahvalil vsem za izjemno podporo.Video je bil objavljen na twitterju potem ko so Trumpa že odpeljali v bolnišnico. To je bila njegova prva objava na twitterju po skoraj 20 urah, potem ko je v petek zjutraj sporočil, da sta bila njegov in test prve dame Melanie Trump na koronavirus pozitivna.Med tistimi, ki so Trumpu želeli hitro okrevanje, je bil tudi nekdanji predsednik ZDA. Predsedniški kandidat demokratovje tvitnil, da to ne sme biti strankarski trenutek, ampak ameriški trenutek. Njegova kampanja nekaj časa ne bo objavljala negativnih oglasov o Trumpu. Koliko časa bo to trajalo, bo odvisno tudi od samega Trumpa, če bo med okrevanjem tudi tudi sam dal mir z napadi. Biden namerava svojo kampanjo peljati naprej, vendar za zdaj brez negativnosti, kar bo priložnost, da Američanom razloži svojo vizijo in se pri tem komu tudi zameri. Doslej je bilo namreč dovolj le opozarjanje na to, kar dela Trump.