Trumpa bi v Slovenijo povabila tudi Pirc Musarjeva, saj mu ima veliko povedati

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko za povedati, je po tem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo.

»Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj Nata pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo,« je povedala Pirc Musarjeva in na vprašanje, ali bi Trumpa povabila na obisk odgovorila: »Absolutno da zato, ker mu imam veliko za povedati.«

Janša je nedavno ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku Trumpa povabil v Slovenijo. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora na ameriški televiziji Newsmax.

Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. »Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo,« je dejal. V priloženem posnetku je Janša dodal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama Melania Trump.