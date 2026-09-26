Trumpov obisk in milijarde v Krškem

Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo. Trump je Janši po njegovih besedah obljubil, da bo prišel. Stroka in diplomatski viri ocenjujejo, da so možnosti za Trumpov obisk v Sloveniji majhne. Precej pa bi se povečale, če bi bila v času Janševe vlade sprejeta odločitev o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, ki bi ga seveda gradilo ameriško podjetje Westinghouse.

Janša je na socialnem omrežju x sporočil, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama Melania Trump. Formalna gostiteljica Trumpovega obiska v Sloveniji bi bila predsednica republike Nataša Pirc Musar. V njenem uradu z vabilom za obisk ameriškega predsednika pri nas niso bili seznanjeni. »Mislim, da se bo ta obisk nekoč zgodil. Kdaj bo, pa težko rečemo,« ocenjuje Janša.