KLJUČNI POUDARKI: Včeraj pri nas rekord z 79 okužbami.

7.43 Nevada prepovedala dve Trumpovi predvolilni zborovanji

7.15 Trumpova vlada naj bi želela utišati Anthonyja Faucija

5.00 Vlada danes morda tudi o ukrepih

Lokalne oblasti v Nevadi so prepovedale dve predvolilni zborovanji predsednika ZDA, predvideni konec tedna na letališčih v Las Vegasu in Renu, ker pričakujejo kršitev prepovedi zborovanja več kot 50 ljudi zaradi pandemije novega koronavirusa.Trumpova kampanja je demokrate obtožila, da skušajo sabotirati predsednikovo kampanjo, in vztraja, da bo predsednik še vedno obiskal tako Las Vegas kot Reno. Republikanci jemljejo Nevado kot eno od odločilnih držav za letošnje volitve, demokrati pa menijo, da je njihova, tako kot je bila leta 2016 in prej. Demokratski guverner Nevadeje že maja zaradi pandemije prepovedal zborovanja več kot 50 oseb. Podobno je tudi v drugih državah, ki jih je poleti obiskal Trump in se požvižgal na lokalne oziroma državne ukrepe proti pandemiji. Doslej pa mu še nihče ni upal prepovedati prihoda.Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa naj bi glede na interno komunikacijo, ki jo objavlja medij Politico, želela utišati direktorja Nacionalnega inštituta za zdravjeglede tveganj novega koronavirusa za otroke. Svetovalec pomočnika ministra za zdravjeje poslal elektronsko sporočilo Nacionalnemu inštitutu za zdravje z navodili, kaj lahko Fauci govori in česa ne sme. Fauci je član Trumpove delovne skupine proti koronavirusu, vendar pa je doslej že večkrat prišel navzkriž s predsednikom ZDA, ko ta širi optimizem glede pandemije.Po rekordnem številu potrjenih okužb s koronavirusom – včeraj so našteli 79 novih primerov – je predsednik vladeza danes sklical vladno krizno skupino. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je sicer v sredo zagotovil, da novih ukrepov za zdaj ne bo sprejemala. Je pa svetovalna skupina vladi predlagala skrajšanje trajanja karanten s 14 na 10 dni.