Tržaški Kitajci in Slovenka na pomoč someščanom

Pomoč bližnjim v skladu s kitajsko filozofijo

Nataša Gombač (levo) skupaj s kitajsko kolegico iz društva Nihao Panda Foto arhiv društva Nihao Panda



Nabavili tudi prevajalnike za zdravnike

»Januarja in februarja smo poskušali po svojih močeh pomagati Kitajski, kjer so se takrat spopadali z epidemijo zaradi okužbe s koronavirusom . Poslali smo jim za dva tisoč evrov zaščitnih mask,« pripoveduječ, tržaška Slovenka, sicer predstavnica društva Nihao Panda, ki skrbi za promocijo kitajske kulture v Trstu. V zadnjih tednih se je smer pomoči prizadetim zaradi širjenja smrtonosnega virusa obrnila.»Maske in zaščitno opremo, ki so nam jih poslali evropski proizvajalci, smo pošiljali v Hongkong. Tam so jih naši kitajski znanci prevzemali in z avtomobili vozili na Kitajsko, proti Wuhanu in drugim žariščem epidemije,« razlaga sogovornica. V akciji so sodelovali skupaj s kitajsko skupnostjo v Trstu, ki je zelo povezana tako med seboj kot s sorodniki na Kitajskem. »Zdaj po nekaj mesecih pa ta pomoč prihaja iz Kitajske v Italijo,« poudari.V tržaško društvo Nihao Panda so včlanjeni Italijani in Slovenci, ki govorijo kitajsko. V društvu organizirajo tečaje kitajščine ter številne kulturne in kulinarične dogodke. Gombačeva je sinologinja, ki je deset let živela v različnih mestih na Kitajskem, tudi v Pekingu in Šanghaju. Nihao Panda tesno sodeluje s kitajsko skupnostjo v Trstu, ki jo predstavljajo tudi mladi iz tretje ali celo četrte generacije priseljencev. »To pomeni, da se številni Kitajci, ki živijo med nami, počutijo v Trstu doma, zato ni presenetljivo, da želijo pomagati,« nadaljuje.Mladi so v nabiralnike sosedov in trgovkam v supermarketih v zadnjem tednu razdelili več kot tisoč plastičnih zavojev mask, ki so jim ostali iz preteklih mesecev. Starejši člani kitajske skupnosti pa so zbirali denarne prispevke. Društvo Nihao Panda se jim je pridružilo z donacijo 700 mask in rokavic organizaciji Itis, v okviru katere deluje oskrba starejših. S tem so jim pomagali premagati vsaj nekaj dni, saj pri dobavi zaščitne opreme v tem času nastajajo zamude. O tem je v preteklih dneh pisal tudi tržaški dnevnik Il Piccolo. »To so dejanja, ki so v skladu s kitajsko filozofijo: najprej pomagaj bližnjim, sosedom, ti širijo pomoč naprej po vsem mestu in od tam po sosednjih mestih in vsem svetu,« pravi Gombačeva.»Prejšnji teden so v Rim prišli tudi prvi kitajski zdravniki in italijanski Rdeči križ je pozval, naj se javijo tisti, ki znajo kitajsko medicinsko terminologijo. Naše društvo je to prošnjo delilo po facebooku in s pomočjo blogerjev nam je uspelo, tako rekoč čez noč, doseči 43.000 ljudi, tudi kitajsko podjetje, ki v Španiji izdeluje elektronske prevajalnike,« je o uspešni objavi navdušeno povedala Gombačeva. Vzpostavili so stik in se dogovorili za donacijo. Medtem se je društvo Nihao Panda povezalo tudi z državnimi institucijami in izkazalo se je, da bi te prevajalnike potrebovala predvsem druga skupina kitajskih zdravnikov, ki je v minulih dneh prispela v Milano. »Upam, da jim bo naša pomoč koristila in v tem kriznem obdobju smo se tudi mi naučili, kako se lahko organiziramo in nekaj skupaj premaknemo,« je dejala.