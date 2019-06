Tržaški občinski svetnik razburja z zemljevidom Italije s priključenim delom Slovenije, Istro in Dalmacijo

Tržaški občinski svetnikje ob dnevu republike, ki ga v Italiji praznujejo 2. junija, na družbenem omrežju facebook objavil zemljevid Italije s priključenim delom Slovenije ter Istro in Dalmacijo, poroča Primorski dnevnik. »Naša Italija«, je napisal in pričakovano razburil dobršen del javnosti. Slovensko zunanje ministrstvo je njegovo potezo danes ostro obsodilo in poudarilo, da ne prispeva k dobrososedskim odnosom.Na zemljevidu so v italijanska ozemlja vključeni tudi del Slovenije, Istra, Dalmacija, Korzika, del Provanse in kanton Ticino. Gre za ozemlja, ki jih je Italija nekoč imela za svoja. Gre v bistvu za ozemlja, ki jih je Italija nekoč imela za svoja; to pa sega v čase pred nastankom italijanske republike, katere ustanovitev so praznovali v nedeljo, še piše Primorski dnevnik.»Stališča v smeri zgodovinskega revizionizma so v nasprotju s temeljnimi načeli evropske ureditve, tovrstna dejanja pa ne prispevajo k dobrososedskim odnosom in sožitju med narodoma,« je v sporočilu za javnost zapisalo slovensko zunanje ministrstvo. Dodali so, da Slovenija zavrača in obsoja ozemeljske zahteve, izražene v objavi. Pričakujejo, da bodo politični predstavniki sosednje Italije ravnali v skladu s skupnimi evropskimi vrednotami in vladavino prava.Občinski svetnik iz vrst desnosredinske stranke je od prejšnjega tedna pristojen za evropske projekte. V okviru prerazporeditve pristojnosti znotraj občinske uprave županaje pred tem izgubil resor za trgovino, še navaja Primorski dnevnik.Slovensko in hrvaško politiko ter javnost je s podobnimi izjavami razburil že predsednik evropskega parlamenta, član iste stranke kot tržaški svetnik, ki je februarja v Bazovici dejal, »naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija«.