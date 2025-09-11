Tržni inšpektorat s prstom pokazal na ME zaključna dela: Bodite previdni!

Mariborska družba ME zaključna dela je v več primerih prejela plačila za naročene storitve izvedbe fasade z materialom, pri tem pa svojih pogodbenih obveznosti ni izvedla v dogovorjenih rokih, je ugotovil Tržni inšpektorat RS. Potrošnikom zato svetujejo previdnost pri poslovanju z omenjenim podjetjem, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so v več primerih ugotovili tržni inšpektorji, podjetje ME zaključna dela od potrošnikov prejema plačila za naročene storitve izvedbe fasade z materialom, pri tem pa svoje pogodbene obveznosti, ki se nanaša na dobavo blaga in izvedbo storitev v pogodbeno dogovorjenih rokih, ne izpolni niti v dogovorjenem roku niti v dodatnem primernem roku, ki ga pravni osebi določi potrošnik.

»Potrošnikom svetujemo previdnost«

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače, so spomnili na inšpektoratu.

Če podjetje obveznosti ne izpolni v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če pa podjetje niti v dodatnem roku ne izpolni svojih obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe.

Zakon določa tudi primere, v katerih lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev svojih obveznosti. To lahko stori, če podjetje zavrne dostavo blaga, izvedbo storitve ali dobavo digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje brez odlašanja vrniti vsa opravljena plačila, so poudarili.

»Potrošnikom svetujemo previdnost pri poslovanju s podjetjem ME zaključna dela. Glede na vse pridobljene informacije obstaja namreč možnost, da potrošniki blaga in storitve izdelave fasade po plačilu ne bodo prejeli, prav tako pa bi bilo lahko oteženo tudi vračilo vplačil,« so še zapisali na inšpektoratu.