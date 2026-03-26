Tržni inšpektorji: Petrol kljub povpraševanju dovažal manj goriva

Tržni inšpektorat RS je v soboto opravil nadzor nad prodajo naftnih derivatov na bencinskih servisih. Inšpektorji so pregledali 41 bencinskih servisov, od tega 38 Petrolovih, in ugotovili, da so se dobave v zadnjih 14 dneh vršile manj pogosto, v zadnjih dveh pa so bile manjše za polovico in ponekod tudi za dve tretjini, so sporočili iz vlade.

Iz pregledanih dokazil o dobavi naftnih derivatov je razvidno, da so se dobave v zadnjih 14 dneh vršile manj pogosto, četudi se je povpraševanje povečevalo, so po seji vlade zapisali v njenem uradu za komuniciranje.

Se je pa v nadzoru izkazalo, da bencinski servisi niso zadrževali blaga, temveč so ga v primeru zadostnih zalog prodajali kupcem, še izhaja iz poročila, s katerim sta se danes seznanila tako svet za nacionalno varnost kot vlada.

Tržni inšpektorji so poleg 38 Petrolovih servisov obiskali še dva Shellova in enega Molovega.

Od ponedeljka do srede so bile na terenu tudi mobilne enote Finančne uprave RS (Furs), so pojasnili v vladnem uradu. Na različnih lokacijah po državi so izvajale nadzor nad spoštovanjem zakona o trošarinah in zakona o prevozu nevarnega blaga.

Pri nadzorih ni bilo ugotovljenih kršitev, oskrba z gorivom pa je bila nemotena.

»Promet na bencinskih servisih, kjer se je izvajal nadzor, je bil majhen in se je le izjemoma zaznalo točenje tudi v prenosne posode. V primeru neustreznih prenosnih posod so točenje goriva zavrnili že sami uslužbenci bencinskih servisov. Na obmejnih črpalkah pa je bilo še vedno zaslediti točenje goriva s strani vozil s tujimi registrskimi tablicami,« so izsledke inšpektorjev še povzeli v vladnem uradu za komuniciranje.

Inšpektorji so se na teren odpravili v soboto, potem ko je prišlo do motenj oskrbe na bencinskih servisih. Vladni predstavniki so še pred tem sporočili, da je oskrba na Molovih servisih zadovoljiva, na Petrolovih pa so motnje ocenili kot resne.

Vlada je zato Petrolu naložila poročanje o stanju na njegovih servisih, ministrstvu za notranje zadeve pa v nedeljo naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona.

V največjem slovenskem trgovcu z gorivi, ki je v delni državni lasti, medtem že ves čas vztrajajo, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo. Do težav pri dostavi goriva na prodajna mesta prihaja zaradi razmer, na katere nimajo neposrednega vpliva, je v torek trdil predsednik uprave Petrola Sašo Berger.

V Petrolu so danes ponovili tudi, da so tuji veleprodajni kupci gorivo v skladiščih v Sloveniji prevzemali s svojimi pogodbenimi prevozniki, ter da na oskrbo slovenskih maloprodajnih mest to ni imelo nobenega vpliva. Celoten njihov pogodbeni vozni park je bil tako vključen v oskrbo domačega maloprodajnega trga, so sklenili.