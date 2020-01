FOTO:Tudi Britanci v Sloveniji se ne morejo izogniti besedi na »b«

Njihove zgodbe so zelo različne, tako kot so razlogi, zakaj so prišli v Slovenijo in ostali. Ne glede na to se dosedanje izkušnje britanskih priseljencev v marsičem prekrivajo in ustvarjajo kompleksno sliko navzven odprte, mednarodno usmerjene skupnosti, za katero so tri naporna leta.V razpravah o brexitu je težko naleteti na argument, ki ga še nikoli ne bi slišali bodisi pri njegovih nasprotnikih bodisi zagovornikih. To hitro postane jasno tudi v pogovorih z Britanci, ki živijo in delajo v Sloveniji. Večina argumentov temelji na čustvih in izvira iz posameznikovega pogleda na svet; prav zato jih na tem mestu ni smiselno ...