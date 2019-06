Tudi danes nastajajo zastoji

Preberite še: Proti večeru se je promet umiril

Ob prvem počitniškem koncu tedna je na slovenskih cestah promet povečan, predvsem proti turističnim krajem. Ponekod nastajajo zastoji. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane in Gruškovje.Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti od Izole do mejnega prehoda Sečovlje proti Hrvaški, na cesti Koper-Dragonja pred mejnim prehodom proti Hrvaški ter na cesti Lesce-Bled proti Bledu.Za vstop v državo vozniki na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja čakajo po 50 minut, na mejnem prehodu Sočerga 30 minut, na Starodu in Jelšanah pa po 20 minut. Pri izstopu iz države pa je čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja (40 minut) ter Sočerga in Jelšane (20 minut).Poleg voznikov, ki so namenjeni proti turističnim krajem, so ta vikend izjemoma dovoljeni tudi prevozi težkih tovornih vozil v in iz koprskega pristanišča. Zaradi torkove železniške nesreče, ko je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, je namreč na cestah sproščen promet za tovorna vozila. Železniško progo Divača-Koper so sicer v soboto ponovno odprli.