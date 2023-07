Grozijo hude nevihte, Arso izdal rdeče opozorilo

Agencija RS za okolje (Arso) je za zahodni in osrednji del Slovenije razglasila rdeče opozorilo. Na zahodu opozorilo velja med 13. in 17. uro, v osrednjem delu Slovenije pa med 13. in 18. uro. V tem času so verjetna številna močna neurja s točo, močnejšim pišem vetra in udari strel, opozarja Arso.

Toča lahko lokalno uniči posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne silovite poplave. Zelo verjetne so poplave meteorne vode, udari strel lahko zanetijo požare. Veter lahko ruva drevesa in odkriva strehe, opozarjajo na Arsu.

Neurja bodo danes znova divjala po državi. FOTO: Arso

Ob tem ljudem svetujejo, naj se med nevihto ne odpravljajo na pot, če to ni nujno potrebno, temveč naj počakajo na varnem mestu. Na prostem naj poiščejo zavetje v zgradbah ali v vozilu.

»Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren. Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne izpostavljajte se, ko pada toča, zrna vas lahko poškodujejo. Ne parkirajte pod drevesi,« še opozarja agencija.

Zaradi zamenjave zračnih mas v troposferi so na agenciji malo po 12. uri v ozračje spustili meteorološki balon. Podatki bodo na voljo malo po 14. uri, z njimi pa bodo dobili pomembne informacije o trenutnem stanju ozračja.

Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo še do sredine noči na soboto, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.