Tudi Hrvaška pozna omejitev financiranja iz tujine

Predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji, ki preprečuje donacije iz tujine, prihaja tik pred odločanjem o internetnem zakonu za razvoj Slovenije. Poslanske skupine koalicije in Resnice želijo z njim zaostriti pravila o financiranju kampanj in natančneje urediti položaj tako imenovanih tretjih oseb. Za organizatorja kampanje bi štel tudi osebo, ki ni uradni organizator, vendar med kampanjo samostojno izvaja plačane dejavnosti ali javno volilno propagando, s katero želi vplivati na odločanje volivcev. Takšna oseba bi se morala kot organizator kampanje registrirati najpozneje 30 dni pred glasovanjem. Za njeno kampanjo bi veljala omejitev izdatkov v višini 10.000 evrov, njeno financiranje pa bi revidiralo računsko sodišče. Predlog za nekatere kršitve določa globe od 7000 do ...