Tudi Janša po naklonjenost upokojencev

Ljubljana – Vrsta odločitev kaže, da je predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša odločen pridobiti naklonjenost pomembnega volilnega telesa, ki ga predstavljajo upokojenci. Vse bliže dokončni uskladitvi – po napovedih naj bi se to zgodilo do konca meseca – je namreč tudi demografski sklad. Gre za enega ključnih projektov te vlade, saj gre na eni strani za izjemen vzvod vpliva in moči, ki bi prišel pod okrilje SDS, na drugi pa tudi za dolgoletni cilj Desusa.Ustanovitev demografskega sklada, s katerim naj bi zagotavljali dodatna sredstva za vse večji delež prebivalstva, ki ga bodo po demografskih projekcijah predstavljali ...