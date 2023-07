Tudi letos pod Vršičem kratek pietetni dogodek

Tako kot vsa leta bo tudi letos na zadnjo nedeljo v juliju tradicionalna slovesnost pri Ruski kapelici. Slednjo so ruski vojni ujetniki med prvo svetovno vojno postavili v spomin na tovariše, ki so umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Zaradi vojne v Ukrajini je bila že lani slovesnost v obliki kratkega pietetnega dogodka za člane in prijatelje Društva Slovenija Rusija – in tako bo tudi to nedeljo.

»Društvo je vabilo zgolj in le člane, zaslužne člane, dolgoletne prijatelje društva, tudi tukaj ne bo velikih sprememb v primerjavi z lani. Gostov iz Rusije ne pričakujemo,« je za Delo pojasnil Urban Ocvirk iz Društva Slovenija Rusija. Povedal je, da v Društvu spremljajo aktualno dogajanje in si tudi letos želijo poudariti sporočilo miru: klic k spominu na tragične dogodke in k spoštovanju. »V tem smislu bodo po sami slovesnosti (z začetkom ob 11. uri) podali izjavo za javnost,« je napovedal.

Tudi letos si v Društvu Slovenija Rusija želijo prenesti sporočilo miru. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ruska kapelica je bila zgrajena v spomin na trpljenje ruskih ujetnikov med prvo svetovno vojno v tisoče kilometrov oddaljeni deželi na južni strani Alp. Ocvirk pravi, da je tradicionalna slovesnost pomembna zaradi več dejavnikov. »Eden od teh je ohranjanje zgodovinskega spomina, spomina na tragične dogodke celotne prve svetovne vojne – predvsem v Sloveniji, kjer je divjala soška fronta, ohranjanje spomina na vse Kranjskogorce, ki so za ta zgodovinski spomenik, za kulturno dediščino Slovenije skrbeli vsa ta leta, in želja po ohranjanju kulture spomina, pozivanje k miru, razumevanju.«

Branko Soban je lani v luči vojne v Ukrajini v Sobotni prilogi zapisal, da je čas za razmislek o preimenovanju Ruske kapelice v Ukrajinsko. Ocvirk na to pravi, da ta kapelica ostaja v spominu kot ruska, tako so jo od nekdaj nazivali tudi domačini. »Res pa je bila kapelica zgrajena v časih, ko so bili ruski vojaki ujetniki, ki so gradili to cesto, del nekega drugega sveta, pravzaprav del carske Rusije, ki je bila mnogonacionalna. A to ime se je pri ljudeh enostavno vtisnilo v spominu.«

Društvo Slovenija Rusija je že februarja lani obsodilo rusko agresijo na Ukrajino ter izrazilo solidarnost z ukrajinskim narodom in delom ruske družbe, ki nasprotuje vojni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Iskati tisto, kar nas povezuje, ne pa razdvaja

V Društvu Slovenija Rusija si želijo, da bo njihov poziv k miru slišan. »Da vsi skupaj znova razmislimo o aktualni situaciji, da se sliši klic k sodelovanju in miru, mislim, da je to eno od plemenitih poslanstev. Navsezadnje je to ravno zgodovina Ruske kapelice, ki govori o časih, ko so ljudje na različnih straneh še vedno na koncu v nekem trenutku zmogli najti neko človečnost v sebi. Da iščemo tisto, kar nas združuje, ne pa razdvaja. Osebno mislim, da smo ljudje v najtežjih časih zmožni plemenitih dejanj, upanja, ljubezni, sočutja. In tudi zato se bomo zbrali letos.«

Leta 2016, ob stoti obletnici, je pod Vršič prišel tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

Kulturni spomenik Ruska kapelica je bil postavljen 1916 v spomin ruskim vojakom, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič. FOTO: Igor Modic/Delo