Tudi letos so nazdravili s penino na mostu čez reko Muro

Most čez reko Muro, med Slovenijo in Hrvaško, v Petišovcih in Središču ob Muri, je bil tudi letos ob izteku leta 2025 prizorišče tradicionalnega prijateljskega srečanja hrvaških in slovenskih mejnih organov, pod vodstvom direktorjev policijskih uprav, ter voditeljev lokalnih skupnosti, gradonačelnika (župana) mesta Mursko Središće Dražena Srpaka in župana občine Lendava, Janeza Magyarja.

Tako se je tudi letos potrdilo prijateljstvo, ki je je začelo že ob osamosvojitvi držav, med obema narodoma iz leve in desne strani reke Mure zares trdno in politično ni niti malo obarvano, priča vsakoletno srečanje hrvaških in slovenskih mejnih varnostnih organov in predstavnikov lokalne politike dveh sosednjih si občin. Vsi prisotni so se tudi letos strinjali, da so medsoseski odnosi pomembni. Zavezali so se, da bo takšno prijateljsko sodelovanje potekalo tudi v letu 2026 in ob zaključku in izmenjavi manjših pozornosti nazdravili s penino.

Most prijateljstva na Muri. FOTO; Oste Bakal

»Srečen sem, da smo ponovno na tem mostu prijateljstva. V preteklem letu smo se namreč srečevali s številnimi izzivi in preizkušnjami, ki pa smo jih s skupnim sodelovanjem izvrstno rešili. Še enkrat več se je izkazalo, da je naše prijateljstvo in naše sodelovanje res dobro,« je ob robu srečanja povedal lendavski župan Magyar, kateremu je pritrdil tudi kolega iz Hrvaške, Srpak, ki je dodal, da tovrstna srečanja res pokažejo celoletno dobro sodelovanje, razumevanje in medsebojno pomoč.

P9olicisti že tri leta ne mečejo kap v Muro. FOTO: Oste Bakal

»Seveda si želimo tudi v prihodnje takšnega sodelovanja, ki ga želimo nadgraditi tudi na področju gospodarstva in turizma,« je dodal župan Murskega Središća. Ob tem se je dotaknil tudi uvedbe začasnih kontrol na mejnih prehodih Slovenije s Hrvaško in Madžarsko. Kot je dejal, upa, da bodo te hitro odpravljene in se bo vse vrnilo na stare tirnice. »Tudi zaradi dobrobiti ljudi na obeh straneh meje, čeprav lahko brez problema povem, da policija, ki kontrole izvaja, dela samo v dobro teh prebivalcev,« je dejal Srpak.

Most na Muri. FOTO: Oste Bakal

Na srečanjih, ki so se začela leta 1992, so sprva metali policijske kape v reko Muro. To se je začelo, ko je veter medtem že upokojenemu slovenskemu policistu Božu Pongracu odpihnil kapo, medtem ko je s hrvaškim kolegom stal na mostu. Od tedaj so tradicijo ohranjali. V zadnjih letih pa se je dogodek prilagodil okoljskim usmeritvam, zato se udeleženci simboličnemu metanju policijskih kap v reko ne poslužujejo več.