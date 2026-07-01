Tudi Lidl zaradi vročine beleži občasne izpade hladilne tehnike

Dolgotrajen vročinski val z visokimi temperaturami in zračno vlago povzroča težave tudi trgovcem. Včeraj smo poročali, da zaradi vročine v Mercatorjevih poslovalnicah v Supernovi Primskovo v Kranju in Likarici v Idriji več dni ni bilo na voljo dela ohlajenih in zamrznjenih izdelkov zaradi nedelujočih hladilnih in zamrzovalnih vitrin. V Lidlu Slovenija pravijo, da so v zadnjih dveh tednih v nekaterih trgovinah zaznali povečane izzive ter občasne krajše izpade pri delovanju hladilne tehnike.

Po njihovih pojasnilih so glavni razlogi izjemno visoke temperature, ki vplivajo na zmogljivost hladilnih naprav, ter povečana obremenjenost elektroenergetskega omrežja.

»Z zunanjimi servisnimi partnerji si prizadevamo, da se vse motnje odpravijo v najkrajšem možnem času,« pojasnjujejo. Kot dodaten preventivni ukrep v teh dneh izvajajo tudi senčenje zunanjih enot hladilnih sistemov, s čimer zmanjšujejo vpliv visokih temperatur na njihovo delovanje.

Kakšne težave so imeli zaradi vročine v Mercatorju in v drugih trgovcih doma in po Evropi preberite TUKAJ.

V Lidlu poudarjajo, da je zagotavljanje kakovosti in varnosti živil njihova prednostna naloga. Varnost hrane zagotavljajo z izvajanjem sistema HACCP in rednim spremljanjem temperatur.

Po njihovih navedbah v zadnjem obdobju zaradi okvar hladilne tehnike niso zabeležili primerov, ko bi morali živila umakniti iz prodaje ali jih uničiti.

Če pride do okvare, protokoli predvidevajo takojšnje merjenje temperature živil. Izdelke, ki ne bi več izpolnjevali predpisanih temperaturnih zahtev, nemudoma trajno umaknejo iz prodaje in uničijo.

Ob tem poudarjajo, da se osredotočajo predvsem na preventivne ukrepe, s katerimi želijo zagotoviti nemoteno delovanje trgovin ter hkrati zmanjšati količino zavržene hrane.