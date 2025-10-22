Tudi ljudje z gluhoslepoto lahko uresničijo svoje sanje

V Sloveniji še ni uradne sodobne evidence, koliko je prebivalcev z gluhoslepoto, to je ljudi, ki imajo hkratno okvaro sluha in vida, kar močno vpliva na dostop do informacij, sporazumevanje in samostojno gibanje. V Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan, ki letos praznuje 20-letnico obstoja, redno delajo z nekaj več kot 140 posamezniki z gluhoslepoto in njihovimi bližnjimi. Okrogli jubilej bodo slavnostno proslavili na današnji evropski dan gluhoslepih.

O gluhoslepoti govorimo takrat, ko se okvarjena čutila med seboj ne morejo nadomeščati. Zato gluhoslepota ni seštevek okvar, temveč samostojna invalidnost s specifičnimi potrebami in načini sporazumevanja v jeziku gluhoslepih, pravi dr. Simona Gerenčer, sekretarka Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan.

V družbi je treba poglobiti razumevanje

»Veliko ljudi z gluhoslepoto še vedno živi v izolaciji in socialni izključenosti. V družbi bo treba postopoma spreminjati miselnost in razumeti, da lahko tudi osebe z gluhoslepoto uresničijo svoje sanje, dosežejo cilje in prispevajo k skupnosti. To je temeljno sporočilo, ki ga moramo kot družba ponotranjiti. Da pa se to lahko uresniči, ljudje z gluhoslepoto potrebujejo globlje razumevanje, dostopnost in ustrezno strokovno podporo,« pravi Simona Gerenčer.

Naš cilj je ustvarjati okolje, kjer bodo ljudje z gluhoslepoto razumljeni, sprejeti in enakopravno vključeni. Simona Gerenčer

Svetovna zveza gluhoslepih (WFDB) navaja, da je med svetovnim prebivalstvom približno 0,2 odstotka ljudi z resno gluhoslepoto, s širšimi kategorijami, kamor so vključene tudi lažje oblike, pa do dva odstotka. Po študiji iz leta 2014, ki jo je izvedla Evropska mreža gluhoslepih (EDBN) in v kateri je sodelovalo 27 držav, je bilo takrat ocenjeno, da v teh državah živi približno tri milijone ljudi z gluhoslepoto. Po študiji iz leta 2013 naj bi v Sloveniji živela 9702 človeka z gluhoslepoto, 3389 naj bi bilo starih 65 let ali manj, 6312 pa 66 let ali več.

Zakon ni dovolj, potrebujejo tudi zagovornike

V Sloveniji je trenutno v postopku sprejemanja predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih, ljudje z gluhoslepoto pa bodo njegov učinek občutili šele, ko bodo pravice lahko uveljavljali v praksi, pravi Simona Gerenčer: »Ta zakon je velik korak naprej, saj bo omogočil temeljno pravico do tolmačenja in dal ljudem z gluhoslepoto dostojanstvo. Vendar to še ni dovolj. Ljudje z gluhoslepoto potrebujejo tudi zagovornike in podporne osebe, ki jim pomagajo pri izražanju volje, razumevanju informacij in odločanju v vsakdanjem življenju. Te vloge zakon še ne predvideva, čeprav je za mnoge ključna.«

V okviru združenja Dlan deluje tudi Dnevni center gluhoslepih. FOTO: arhiv društva Dlan

Sekretarka poudarja, da bo ob tem treba veliko vlagati v izobraževanje strokovnih delavcev in tolmačev, v dostopnost okolja, ustrezne storitve ter predvsem v spremembo miselnosti. V razumevanje, da so osebe z gluhoslepoto enakovredni člani družbe, ki lahko živijo ustvarjalno, če imajo ustrezno strokovno podporo.

V združenju Dlan že dve desetletji izvajajo številne socialnovarstvene programe, ponujajo strokovno podporo ljudem z gluhoslepoto in njihovim bližnjim, gradijo mostove razumevanja, razvijajo jezik gluhoslepih in podpirajo posameznike v vsakdanjem življenju. Eden najpomembnejših programov je Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih, ki je edini javni socialnovarstveni program v slovenskem prostoru za gluhoslepe. V okviru tega deluje tudi Dnevni center gluhoslepih.

V združenju Dlan ponujajo strokovno svetovanje, spremljanje in individualno delo, izvajajo osebno asistenco, zagotavljajo strokovno podporo svojcem, organizirajo socialnorehabilitacijske tabore ter razvijajo strokovno delo z ljudmi z gluhoslepoto. Doslej so izdali že več kot 90 publikacij, namenjenih ozaveščanju, izobraževanju in razumevanju gluhoslepote.

V združenju Dlan razvijajo jezik gluhoslepih in podpirajo posameznike v vsakdanjem življenju. FOTO: arhiv društva Dlan

»Ljudem z gluhoslepoto pomagamo pri vključevanju v družbo, uveljavljanju pravic in razvoju učinkovitih načinov sporazumevanja v jeziku gluhoslepih. Ključni del našega dela je krepitev posameznikov in njihovih svojcev ter ozaveščanje javnosti o gluhoslepoti. Naš cilj je ustvarjati okolje, kjer bodo ljudje z gluhoslepoto razumljeni, sprejeti in enakopravno vključeni,« je še poudarila dr. Simona Gerenčer.