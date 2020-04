Tudi med prazniki prepovedano zbiranje in prehajanje občinskih meja  

7.55 Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju brez večjih odpuščanj zaradi epidemije



Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju epidemija novega koronavirusa še ni povzročila večjih odpuščanj delavcev. Do teh prihaja in bo prihajalo za zdaj predvsem pri zaposlenih za določen čas, so povedali v območni pisarni Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Območne enote zavoda za zaposlovanje sicer beležijo določen dvig nezaposlenosti.



7.24 Odslej na voljo tudi storitve zavarovalniških posrednikov in avtopralnic



Potem ko je vlada v petek določila nove izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, bodo danes lahko začeli delati še zavarovalniški posredniki in avtopralnice. Tudi ob sprostitvi teh storitev bo treba dosledno upoštevati priporočila Nacionalnega instituta za javno zdravje in navodila ministrstva za zdravje.



7.10 V Franciji najprej testiranje, nato nadaljevanje sezone



Najboljši in najbogatejši francoski klubi razpravljajo o vseh možnih scenarijih, kako nadaljevati prekinjeno sezono elitnega francoskega nogometnega prvenstva, ligue 1. Kot je v petek sporočila francoska liga LFP, bodo najprej testirali vse igralce prve francoske lige, preden jim bodo junija dovolili vnovično igranje nogometa.



V petek se je sestal upravni odbor francoske lige, da bi preučil glavne točke osnutka dokumenta o medicinskih in zdravstvenih protokolih, ki so ga predstavili klubskim zdravnikom, piše v izjavi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.



Pričakujejo, da se bodo že v tednu po 11. maju nogometaši vrnili v svoje klube, potem ko bodo opravili popolne zdravstvene preglede, vključno s testiranjem na virus sars-cov-2, z namenom nadaljevanja trenutno ustavljene prve francoske lige. Če se bo francoska vlada s tem strinjala, bi se lahko sezona 2019/20 nadaljevala junija.