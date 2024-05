Tudi med stavko do vseh dokumentov in potrdil

Pridobili smo seznam poglavitnih nalog, ki jih morajo upravne enote (UE) zagotavljati med stavko. Iz dokumenta je razvidno, da bo delo na upravnih enotah moralo potekati normalno oziroma da bodo morali uslužbenci zagotavljati vse storitve za državljane. So pa sindikati na 36 upravnih enotah stavko, ki je do zdaj potekala le ob sredah, še zaostrili. Od srede, 15. maja, bodo namreč stavkali vsak dan, vse do preklica.

Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki ga vodi Franc Props, je z resornimi ministrstvi pripravilo usklajen in ažuriran predlog bistvenih nalog za delo upravnih enot, in sicer »da bodo tiste UE, ki bodo stavkale, preverile in zagotovile poglavitne javne storitve oziroma servis za stranke«. Te naloge morajo sicer odrediti načelnice in načelniki upravnih enot, kjer bodo zaposleni to sredo spet stavkali. Izvedeli smo, da imajo načelniki upravnih enot ta dokument že na mizi. Po besedah Frančiška Verka, predsednika Sindikata državnih organov (SDOS), bodo v sredo stavkali na 36 od skupaj 58 upravnih enot po državi.

Na vprašanje, zakaj se je število stavkajočih upravnih enot s 55 zmanjšalo na 36, je Slobodan Vuk, predsednik sindikata zaposlenih na UE Ljubljana Linhartova, odgovoril, da so bili v zadnjih dneh seznanjeni s številnimi pritiski nekaterih načelnikov na tiste uradnike, ki so stavkali. Poleg tega se je moralo za stavko na vsaki upravni enoti odločiti vsaj 75 odstotkov vseh zaposlenih. Glede novega seznama nalog, ki jih bodo med stavko morali opravljati zaposleni, pa je Verk dejal: »Če so odrejena vsa dela in naloge, potem je na ta način stavka prepovedana.«

Iz dokumenta, ki ga hranimo v uredništvu, je med drugim razvidno, da bodo morali uradniki med stavko, ki po novem tudi ne bo plačana, izdajati tako potne liste, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja kot potrdila, denimo o prijavi oziroma odjavi stalnega ali začasnega prebivališča. Doslej so namreč uradniki med stavko osebne dokumente izdajali zgolj, če je šlo za nujno službeno pot v tujino ali pa nujno zdravljenje v tujini.

Seznam še razkriva, da bodo upravne enote kljub stavki opravljale evidentiranje podpore volivcev, izdajale dovoljenja (ali pa tudi prepovedi) za javne shode in prireditve, izdajale gradbena in uporabna dovoljenja, opravljale storitve vpisov rojstev in smrti v matični register ter določale EMŠO (enotno matično številko občana) slovenskim in tujim državljanom. Vodile bodo tudi postopke o odvzemu orožja, posredovale podatke o državljanskem statusu ali izdajale potrdila o državljanstvu in priznanju očetovstva ter opravljale storitve s področja migracij in financ.

Sindikalisti: Odločali bomo, kaj je nujno in kaj ne

Po besedah sindikalista Slobodana Vuka bodo na ljubljanski UE, kjer se, denimo, na termin za izdajo osebnih dokumentov čaka več kot mesec dni, vsak posamezen primer (oziroma stranko) obravnavali glede na to, ali je storitev nujna ali ne. »To, da bo vse potekalo normalno in da bomo vse naloge opravljali tudi med stavko, je čisto sprenevedanje,« pravi Vuk.

Kot primer navaja potrebo državljana, ki bi želel med stavko na UE Ljubljana izdelati novo osebno izkaznico. Uradniki bodo po njegovih besedah preverili, ali je to nujno, sploh če bo stranka, denimo, že imela kakšen drug osebni dokument, kot je potni list ali pa vozniško dovoljenje. »Načelniki upravnih enot bodo sicer lahko z določenim aktom odredili razširjen nabor nalog, ki jih bo treba opravljati med stavko. Ampak še vedno bomo zaposleni obravnavali vsak konkreten primer posebej. In če bo stranka izkazala nujnost, potem bomo storitev seveda opravili.«

Kot pravi Vuk, so pogajanja z vladno pogajalsko stranjo zastala, nazadnje so se namreč srečali 19. aprila, in dodaja, da bodo stavkali vse do preklica, tudi če stavka ne bo plačana. »Dogovoriti se bo treba, saj na neurejene razmere na upravnih enotah opozarjamo že leta. Za urejeno državo pa je nedopustno, da se na storitev na upravni enoti čaka več kot mesec dni,« še dodaja Vuk.