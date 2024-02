Tudi Luka Mesec med kandidati za Bruselj

Ob notranjih pretresih oziroma nadaljevanju frakcijskih bojev v najmanjši koalicijski partnerici Levici potekajo tudi priprave na evropske volitve. Evidentiranje kandidatov je že potekalo, ne pa tudi njihovo potrjevanje na svetu stranke. A po naših informacijah izpostavljenost posameznih predstavnikov Levice na predvolilnem srečanju Evropske levice danes v Ljubljani gotovo ni naključna ...

Na njem naj bi sicer skupščina Evropske levice, katere članica je tudi slovenska Levica, izvolila svojega vodilnega kandidata in potrdila volilni manifest za kampanjo za evropske volitve. Na dogodku bodo tudi nekdanji predsednik Ekvadorja Rafael Correa, kapetanka in podnebna aktivistka iz Nemčije Carola Rackete ter britanski politik in nekdanji vodja laburistične stranke Jeremy Corbyn. Z zadnjim bo pogovor danes vodila poslanka Nataša Sukič, o kateri je slišati, da je najverjetnejša kandidatka za nosilko liste domače Levice.

Na naše vprašanje, ali bo res nosilka liste, je Sukičeva dejala: »Postopki še potekajo. Ko bo lista zaključena, bomo posredovali informacije.« Na naše vprašanje pa ni odgovorila Sara Štiglic, nekdanja članica Mladinskega posvetovalnega odbora pri predsednici države, ki naj bi bila med evidentirani kandidati. Kot možnega kandidata se omenja tudi Luko Omladiča, državnega sekretarja na ministrstvu za solidarno prihodnost.

Da je med evidentiranimi kandidati, nam je potrdil Luka Mesec, ki je za Levico kandidiral že na zadnjih dveh volitvah, a kot je dejal, bo njegova vloga zgolj podporna, če bo kandidiral. »Želim si ostati na ministrstvu in dokončati projekte, ki smo jih obljubili ljudem,« je dejal Mesec, ki bi tako lahko kandidiral z zadnjega mesta. To je storil že na zadnjih evropskih volitvah, ko je bila nosilka liste in tudi vodilna kandidatka Evropske levice Violeta Tomić. Stranka je na njih prejela 31.000 oziroma 6,43 odstotka glasov, kar je bilo približno dvajset tisoč glasov premalo, da bi dobili mandat evropskega poslanca.

A kot rečeno, zadnjo besedo bo imel svet stranke – predvidoma bo odločal marca –, ki se je nazadnje ukvarjal z notranji pretresi zaradi odločitve vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca in preostalih poslancev, da Mihi Kordišu pokažejo vrata poslanske skupine. Jasnega epiloga še ni, so se pa po Mesečevih besedah na zadnjem sestanku že razumno pogovorili.

V zadnjem tednu je svet stranke Levice sicer zapustilo kar pet članov tako imenovanega levega krila, ki podpira Kordiša v sporu. Nadomestilo pa jih bo pet članov, ki prav tako sodijo v to krilo.

A kot zatrjuje Mesec, gre pri nezadovoljstvu v stranki za manjšo skupino, ki je stranko močno razdvajala navznoter.