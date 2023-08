Čiščenje se nadaljuje

Na Koroškem bodo danes sortirali odpadke, ki so se nabrali po zadnji vodni ujmi, lotili se bodo tudi pregledovanja plazov. Kot je za STA danes povedala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak, je ta občina zdaj prometno dostopna, vendar z nekaj omejitvami. Ocenila je tudi, da se zadeve po ujmi počasi umirjajo.

V Dravogradu bodo po besedah župana Antona Preksavca sortirali nakopičene odpadke in odpravljali tudi posledice zadnjih neurij. Kot je dejal za STA, imajo za zdaj izjemno veliko število prostovoljcev, tako da jih več ne potrebujejo.

Preksavec je še dodal, da so v petek odprli cesto Dravograd-Ravne na Koroškem, kjer bo na kritičnih območjih promet potekal izmenično enosmerno.

V petek je Dravograd obiskal župan avstrijskega Lavamunda Wolfgang Gallant, ki se je seznanil z razmerami na Koroškem. Skupaj z ekipo je prispeval nekaj potrebnih pripomočkov za sanacijo in prehrambene proizvode.

Na območju Raven na Koroškem bodo danes pregledali 50 sproženih plazov, statiko poškodovanih objektov, ki jih ogrožajo plazovi. Kot je za STA ocenil župan Tomaž Rožen, imajo v ravenski občini sedem večjih plazov, ki so nevarni za infrastrukturo in stanovanjske objekte.

Na Ravnah bodo sicer nadaljevali tudi s čiščenjem rečnih strug, prostovoljci pa bodo nadaljevali s čiščenjem javnih površin mesta in sortiranjem odpadkov. Oskrba z elektriko je nemotena, nimajo pa vodooskrbe, težave so tudi s kanalizacijo, ki jo je uničila ujma, čistilna naprava pa ne deluje.

Več sto ljudi rešili s helikopterji

Slovenski policisti so v dobrem tednu s tremi helikopterji rešili skoraj tristo prebivalcev in prepeljali več ton najnujnejšega materiala za pomoč ljudem. Pri tem so nam pomagali tudi gorski reševalci, so poudarili na policiji.

»Letalska policijska enota je od petka, 4. avgusta, do četrtka, 10. avgusta 2023, opravila reševanje in evakuacijo 286 prebivalcev na kritičnih območjih ter izvedla prevoz še 42 oseb, ki so se ukvarjale z reševanjem in obvladovanjem posledic poplav, med njimi gorske reševalce, tehnično osebje, komunalne delavce za spremljanje stanja vodotokov, geologe, člane civilne zaščite, gasilce in druge,« so navedli in dodali, da so s helikopterji rešili tudi deset živali.



Poleg reševanj in evakuacij je bilo na poplavljena območja prepeljanega še za okoli 13 ton materiala oziroma hrane, vode, goriva, agregatov, zdravil in drugih nujnih potrebščin. Letalska enota pa je opravljala tudi observacijo poplavljenih območjih in zavarovanje podatkov, ki jih pristojne službe potrebujejo za nujne analize stanja na terenu.



Pri svojem delu so policisti uporabljali helikopterje tipa AW169, EC135 in A109E. V zraku so bili tudi po trije helikopterji policije hkrati.

V zraku so bili tudi vojaški helikopterji. V enem tednu so posadke skupaj naletele 155 ur, na varno so prepeljale okoli 400 ljudi, v nedostopne predele prepeljale 125 ton tovora, pomagale so pri reševanju ujetih živali. Helikopterska pomoč je prišla tudi iz tujine, so sporočili iz Slovenske vojske. »Na terenu je dnevno prisotnih pet helikopterjev, več kot 30 tovornih prekucnih vozil, tovornih vozil s platformo, avtocisterne za vodo in za gorivo. Na terenu so vsi razpoložljivi delovni stroji, med njimi buldožerji, bagerji in kombinirk ter več kot 20 kolesnih oklepnih vozil,« so dodali.